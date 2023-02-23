Чому млинці рвуться і прилипають до сковорідки

Млинці — популярна страва, якою багато хто дуже любить ласувати на сніданок. У них можна загорнути смачну начинку, змастити їх згущеним молоком або ікрою.

Але іноді млинці можуть розриватися ще на етапі смаження. Чому млинці рвуться і що з цим робити — читай у матеріалі.

Чому млинці рвуться: поширені помилки

Найчастіше млинці рвуться через неправильно приготоване тісто, коли суміш має погану консистенцію. Наприклад, тісто дуже рідке або ллється грудочками. У такій ситуації потрібно додати до суміші кілька ложок борошна і збити за допомогою вінчика. Бувають ситуації, коли, поспішаючи на роботу, ти можеш забути додати в тісто яйця. Потрібно пам’ятати, що хороше тісто без яєць не вийде. Не можна також додавати до суміші забагато яєць, адже тісто тоді буде жорстким і нееластичним. Також важливо брати для млинців лише тепле молоко. Якщо поспіхом дістати холодне молоко з холодильника і налити його в миску, у тебе навряд чи вийде гарна страва. Щоб тісто було еластичнішим, збивай його за допомогою міксера.

Чому млинці рвуться, якщо я готував(-ла) їх на кислому молоці

Краще взагалі не готувати млинці на кислому молоці. На кислій основі можна приготувати чудові оладки, але тонкі млинці зробити не вийде. Якщо в тебе немає молока, краще візьми окріп чи мінеральну воду. Смак трохи зміниться, але млинці не рватимуться. Також краще не використовувати сметану замість молока, якщо не хочеш зіпсувати продукти.

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Чому рвуться млинці з начинкою

У таких випадках ти, найімовірніше, зробив(-ла) нееластичне тісто. Це виходить тоді, коли додати забагато олії чи цукру. Також якщо додати до суміші мало яєць, неправильну кількість борошна. Тісто на млинці має нагадувати рідку сметану.

Чому млинці рвуться і що робити, якщо вони прилипають до сковорідки

Влий на дуже гарячу сковорідку трохи рафінованої олії. Млинці потрібно смажити без кришки. Якщо прилипають до тефлонової сковороди — додай перед випіканням кілька ложок окропу. Також це може вказувати на те, що покриття сковорідки вже вийшло з ладу. Якщо до чавунної — змасти її олією і постав на сильний вогонь.

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