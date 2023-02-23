Чому млинці рвуться і прилипають до сковорідки

Млинці — популярна страва, якою багато хто дуже любить ласувати на сніданок. У них можна загорнути смачну начинку, змастити їх згущеним молоком або ікрою.
Але іноді млинці можуть розриватися ще на етапі смаження. Чому млинці рвуться і що з цим робити — читай у матеріалі.
Краще взагалі не готувати млинці на кислому молоці. На кислій основі можна приготувати чудові оладки, але тонкі млинці зробити не вийде. Якщо в тебе немає молока, краще візьми окріп чи мінеральну воду. Смак трохи зміниться, але млинці не рватимуться. Також краще не використовувати сметану замість молока, якщо не хочеш зіпсувати продукти.
У таких випадках ти, найімовірніше, зробив(-ла) нееластичне тісто. Це виходить тоді, коли додати забагато олії чи цукру. Також якщо додати до суміші мало яєць, неправильну кількість борошна. Тісто на млинці має нагадувати рідку сметану.
Раніше ми розповідали, як приготувати вівсяномлинець та яка його користь.
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