Четвертий день Масниці: що роблять на Розгуляй

четвертий день Масниці, який у народі лагідно називають Розгуляєм або Широким четвергом. Саме цей день вважається обрядовою межею, коли завершується так звана Вузька Масниця і починається Широка.

З цього моменту всі господарські роботи в оселях та на подвір’ях категорично припинялися, а основна активність переносилася на вулиці, де розпочиналися масштабні народні гуляння, покликані виплеснути всю накопичену за зиму енергію та остаточно прогнати холоди.

Четвертий день Масниці: які є традиції цієї дати

Головний сенс Розгуляю полягає в абсолютному святковому звільненні від повсякденних турбот. Традиційно в цей день влаштовували найгучніші забави: від катання на санях та ковзанах до взяття штурмом спеціально збудованих снігових фортець.

Однією з найбільш видовищних, хоча й суворих традицій минулого, були кулачні бої лаву на лаву, де чоловіки демонстрували свою силу та витривалість, що символізувало боротьбу весни із зимою.

Окрім активних ігор, четвертий день Масниці має і важливий соціальний підтекст. У давнину вважалося, що ігнорування вуличних гулянь на Розгуляй може накликати невдачу, тому до святкувань долучалися абсолютно всі — від малих дітей до літніх людей.

Вечірні застілля цього дня ставали ще багатшими, а на столах поруч із традиційними варениками та млинцями з’являлося більше різноманітних наїдок. Це час, коли пробачалися старі образи, а шум та сміх мали бути настільки гучними, щоб пробудити землю від зимового сну.

