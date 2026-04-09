Чистый четверг 2026: народные приметы на здоровье, достаток и погоду

9 апреля христиане восточного обряда отмечают четвертый день Страстной недели — Чистый четверг.

С давних времен в этот день люди собирали приметы, чтобы знать, чего ожидать в жизни, как укрепить здоровье и сохранить благополучие.

Чистый четверг: приметы на погоду

Если в Чистый четверг хорошая и солнечная погода, конец весны будет тёплым.

Если идёт дождь — дождливая погода может продолжаться до лета.

Ясная погода — ожидается хороший урожай.

Светит солнце — в доме будет достаток.

Идёт дождь — в этом году следует внимательно следить за финансами.

Чистый четверг 2026: приметы на здоровье

В этот день стоит собирать лечебные травы — они будут особенно сильными и целебными.

Если снится вода — ожидай изменений в жизни.

Если умыться водой, в которой лежала серебряная ложка или монета, получишь здоровье и красоту на весь год.

Если выкупаться до полуночи — недуги исчезнут.

В некоторых регионах Украины в этот день стригли волосы, особенно детям, считая, что это укрепляет здоровье и защищает от болезней в будущем.

Народные приметы на Чистый четверг

Если в этот день влюбились — любовь будет крепкой.

Если подобрать деньги с земли — они не принесут счастья владельцу.

Нельзя выливать грязную воду возле дома — её следует выносить подальше, иначе может потеряться благополучие и здоровье.

Если дать в этот день в долг — деньги, посуду или мелочи — можно потерять счастье, достаток или уют в доме.

Если трижды пересчитать деньги — год будет щедрым.

Если во время уборки найдена потерянная вещь — ожидай приятный сюрприз.

Если оставить грязную посуду или не завершить уборку — удача может отвернуться.

Что означают приметы на Чистый четверг

Чистый четверг у наших предков считался почти магическим днем. Считалось, что в этот день сила природы и воды особенно велика. Вода, травы и даже чистота дома якобы обладали целебными свойствами и служили оберегом на весь год.

Предки собирали приметы на здоровье, урожай и погоду, считая, что день открывает тайну будущего.

Солнечная погода, вода, найденные вещи или чистота в доме были знаками, которые могли влиять на здоровье, благополучие и счастье.

Верить этим приметам или нет — каждый решает сам. Но интересно узнать о них хотя бы ради наблюдений и простой бытовой “магии”.

