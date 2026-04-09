Как сделать четверговую соль: что это такое и для чего используют

Неделя перед Пасхой очень насыщенная. Хозяйки пытаются успеть сделать как можно больше дел, в частности, ищут, как приготовить четверговую соль.

Украинцы имеют много традиций и верований, особенно касательно религиозных праздников. Читай в материале, что такое четверговая соль, и как ее приготовить.

Как сделать четверговую соль

Рецепт в печи

Раньше такую ​​соль готовили в печи, но есть рецепт и на сковороде. Для варианта с печью нужно соль завернуть в тряпку и отправить в горячую печь.

Ждать, пока тряпка обгорит, собрать специю и беречь до Пасхи. Она становится черного цвета из-за того, что она пройдет несколько химических реакций в печи.

Рецепт на сковороде

Ингредиенты:

1 кг соли

10 ст. л. ржаной муки

травы по вкусу

Чтобы приготовить такую ​​специю на сковороде, нужно еще запастись ржаной мукой. Следует взять килограмм специи и разогреть ее на чугунной сковороде. Затем добавить 10 ст. л. ржаной муки. Смесь должна остыть, тогда ее можно фасовать по мешочкам. Также можно добавлять травы, например календулу, мяту или полынь.

Читать по теме Молитва на Чистый четверг: сильные слова для очищения и покоя Какие молитвы читают в Чистый четверг во время умывания и в течение дня.

Что такое четверговая соль

Это соль черного цвета, которая готовится хозяйками раз в год. У нее такое название, ведь его можно делать только в Чистый четверг, который наступает перед Страстной пятницей. Раньше верили в то, что она способна оберегать в течение целого года и помогать выздоравливать от болезней.

Кроме того, эту специальную специю брали с собой в путь, чтобы путешествие было удачным.

Такой обряд не только сохраняет давние традиции, но и позволяет ощутить особую атмосферу подготовки к Пасхе. Хозяйки из поколения в поколение передают рецепт четверговой соли, веря в ее силу и сакральное значение.

После приготовления соль обычно хранят в мешочках и кладут возле икон. Она служит своеобразным оберегом, которым иногда посыпают порог, чтобы оградить дом от зла.

Соль можно приготовить только в один день. Читай в материале, что можно делать в четверг.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!