Як зробити четвергову сіль: що це таке та для чого використовують

Тиждень перед Великоднем дуже насичений. Господині намагаються встигнути зробити якомога більше справ, зокрема шукають, як приготувати четвергову сіль.

Українці мають багато традицій та вірувань, особливо щодо релігійних свят. Читай у матеріалі, що таке четвергова сіль та як її приготувати.

Як зробити четвергову сіль

Рецепт у печі

Раніше таку сіль готували у печі, але є рецепт і на сковороді. Для варіанту з піччю, треба сіль загорнути у ганчірку та відправити у гарячу піч.

Чекати, поки ганчірка обгорить, тоді зібрати спецію і берегти до Великодня. Вона стає чорного кольору через те, що вона пройде декілька хімічних реакцій у печі.

Рецепт на сковороді

Інгредієнти:

1 кг солі;

10 ст. л. житнього борошна

трави до смаку

Щоб приготувати таку спецію на сковороді, треба ще запастися житнім борошном. Варто взяти кілограм спеції та розігріти її на чавунній сковорідці. Потім додати 10 ст. л. житнього борошна. Суміш має охолонути, тоді її можна фасувати по мішечках. Також можна додавати трави, як-от календула, м’ята чи полин.

Що таке четвергова сіль

Це сіль чорного кольору, яка готується господинями раз на рік. Вона має таку назву, адже її можна робити лише у Чистий четвер, який настає перед Страсною п’ятницею. Раніше вірили в те, що вона здатна оберігати протягом цілого року та допомагати одужувати від хвороб.

Крім цього, цю спеціальну спецію брали з собою в дорогу, щоб подорож була вдалою.

Такий обряд не лише зберігає давні традиції, а й дозволяє відчути особливу атмосферу підготовки до Великодня. Господині з покоління в покоління передають рецепт четвергової солі, вірячи в її силу та сакральне значення.

Після приготування сіль зазвичай зберігають у полотняних мішечках, кладуть у хаті на покуті або біля ікон. Вона слугує своєрідним оберегом, яким іноді посипають поріг, щоб захистити дім від зла.

Сіль можна готувати лише в один день.

