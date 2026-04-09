Чистий четвер 2026: народні прикмети на здоров’я, достаток і погоду

9 квітня християни східного обряду святкують четвертий день Страсного тижня — Чистий четвер. Здавна люди в цей день збирали прикмети, щоб знати, чого очікувати в житті, як зміцнити здоров’я та укріпити добробут. Які ж існують прикмети на Чистий четвер і що вони означають — читай у матеріалі.

Чистий четвер: прикмети на погоду

Якщо на Чистий четвер гарна та сонячна погода, кінець весни буде теплим. Якщо ж іде дощ — дощова погода може тривати до літа.

Погода ясна — очікується хороший урожай.

Світить сонце — в домі буде достаток.

Йде дощ — слід протягом року уважно стежити за фінансами.

Чистий четвер 2026: прикмети на здоров’я

У цей день варто збирати лікувальні трави — вони будуть особливо сильними і цілющими.

Якщо на Чистий четвер сниться вода — очікуй змін в житті.

Якщо вмитися водою, в якій лежала срібна ложка чи монета, отримаєш здоров’я і красу на цілий рік.

Якщо викупатися до півночі, то недуги зникнуть.

У деяких регіонах України в цей день підстригали волосся, особливо дітям, бо вірили, що це зміцнює здоров’я та захищає від хвороб у майбутньому.

Народні прикмети на Чистий четвер

Якщо в цей день закохалися — любов буде міцною.

Якщо цього дня підібрати гроші з землі, вони не принесуть власнику щастя.

Не можна виливати брудну воду біля дому — треба виносити її подалі, інакше може лишитися добробуту і здоров’я.

Якщо дати в цей день в борг — гроші, посуд чи дрібниці, можна втратити щастя, достаток чи затишок у домі.

Якщо тричі перераховані гроші — рік буде щедрим.

Якщо під час прибирання знайшлася якась втрачена річ — чекай на приємну несподіванку.

Якщо в Чистий четвер залишити брудний посуд або не завершити прибирання, удача може відвернутися.

Що означають прикмети на Чистий четвер

Чистий четвер у наших предків був майже магічним днем. Люди вірили, що в цей день сила природи і води особливо велика. Вода, трави, навіть чистота дому нібито мали цілющі властивості і були оберегами на весь рік.

Наші прадіди-прабабусі збирали прикмети на здоров’я, врожай, погоду, бо вважали, що цей день ніби відкриває таємницю майбутнього.

Сонячна погода, вода, знайдені речі або чистота в домі були знаками, які можуть впливати на здоров’я, добробут і щастя.

Вірити цьому чи ні, вирішує кожен для себе. Але і просто поцікавитися прикметами варто, бо в них — глибокі спостереження і проста побутова “магія”.

