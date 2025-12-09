День ангела Анны: дата, история и традиции в 2025 году по новому календарю

В июле верующие отмечают важный религиозный праздник — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Поэтому в этот день все Анны празднуют свой день ангела.

Несмотря на то, что имя святой Анны не упоминается в Библии, сведения о ее жизни можно найти в апокрифической литературе. Она является матерью Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа, что делает эту женщину одной из самых почитаемых фигур в христианстве.

День ангела Анны: дата праздника

Святая Анна почитается дважды в год. Первая дата приходится на 25 июля по новому церковному календарю, на который ПЦУ и УГКЦ перешли 1 сентября 2023 года. В этот день отмечают День Успения святой Анны. Ранее, по старому церковному календарю, его отмечали 7 августа.

Но кроме этой даты есть еще один день, посвященный Анне. Он приходится на 9 декабря. Этот день чествует зачатие святой Девы Марии. До календарных изменений праздник отмечали 22 декабря.

Имя Анна является довольно распространенным в Украине и других странах мира, таких как Польша, Чехия, Венгрия, Дания, Германия и Англия. Оно переводится как миловидная, милосердная или благодетельница.

Почитание памяти

В День ангела Анны в церквях проводятся специальные литургии, где верующие молятся за здоровье и благополучие родных и близких. Люди приносят свечи, чтобы почтить святую Анну, прося ее о заступничестве и благословении.

Традиции празднования Успения святой Анны

В День Успения святой Анны запрещено заниматься домашними делами, тяжелой работой, шить и вышивать. Беременные женщины должны избегать ссор и конфликтов, нельзя разжигать огонь и переступать через острые предметы, ведь это считается плохим знаком и может привести к осложнениям во время родов.

Как говорят народные верования, в день ангела Анны силы света и тьмы борются между собой. Поэтому сегодня без необходимости лучше не выходить из дома. Помни, что это день, когда следует сохранять спокойствие и гармонию в семье, если ты хочешь почтить святую Анну и получить ее благословение.

