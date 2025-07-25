День ангела Анни: дата, історія та традиції у 2025 році за новим календарем

У липні віряни відзначають важливе релігійне свято — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Тому цього дня усі Анни святкують свій день ангела.

Попри те, що ім’я святої Анни не згадується в Біблії, відомості про її життя можна знайти в апокрифічній літературі. Вона є матір’ю Діви Марії та бабусею Ісуса Христа, що робить цю жінку однією з найбільш шанованих фігур у християнстві.

Дізнайся більше про день ангела Анни — далі у матеріалі.

День ангела Анни: дата свята 2025

Свята Анна вшановується двічі на рік. Перша дата припадає на 25 липня за новим церковним календарем, на який ПЦУ та УГКЦ перейшли 1 вересня 2023 року. У цей день відзначають День Успіння святої Анни. Раніше, за старим церковним календарем, його відзначали 7 серпня.

Але окрім цієї дати є ще один день, присвячений Анні. Він припадає на 9 грудня. Цей день вшановує зачаття святої Діви Марії. До календарних змін свято відзначали 22 грудня.

Ім’я Анна є доволі поширеним в Україні та інших країнах світу, таких як Польща, Чехія, Угорщина, Данія, Німеччина та Англія. Воно перекладається як миловидна, милосердна або благодійниця.

Вшанування пам’яті

У день ангела Анни у церквах проводяться спеціальні літургії, де віряни моляться за здоров’я та добробут рідних і близьких. Люди приносять свічки, щоб вшанувати святу Анну, просячи її про заступництво і благословення.

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Традиції святкування Успіння святої Анни

У День Успіння святої Анни заборонено займатися хатніми справами, важкою роботою, шити та вишивати. Вагітні жінки повинні уникати сварок і конфліктів, не можна розпалювати вогонь та переступати через гострі предмети, адже це вважається поганим знаком і може призвести до ускладнень під час пологів.

Як говорять народні вірування, у день ангела Анни сили світла і темряви борються між собою. Тож краще сьогодні без необхідності не виходити з дому. Пам’ятай, що це день, коли слід зберігати спокій і гармонію у родині, якщо ти прагнеш вшанувати святу Анну та отримати її благословення.

А подивитися, коли церковні свята у серпні 2025 за новим та старим стилем можна у нашому іншому матеріалі.

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