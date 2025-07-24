День ангела Бориса 2025: интересное о святом покровителе и поздравления к празднику

Уверенный в себе, с о стальным стержнем внутри, он, тем не менее, стремится избегать конфликтов и среди всех решений выберет наиболее взвешенное.

Когда именины Бориса — мужчины с твердыми принципами и добрым сердцем — рассказываем в материале.

Когда именины Бориса в 2025 году

Самой известной датой именин Бориса является церковный праздник День памяти благоверных братьев Бориса и Глеба, который отмечают по новому стилю 24 июля, а по старому календарю 6 августа.

Кроме того, именины празднуют еще в такие дни (по новому и старому календарю):

2 мая / 15 мая — память святого мученика Бориса Болгарского;

23 августа / 5 сентября — перенос мощей святых князей Бориса и Глеба.

Святые Борис и Глеб были младшими сыновьями князя Владимира Великого, и в историю вошли как первые канонизированные святые Киевской Руси.

По церковной легенде, после смерти отца власть захватил старший из сыновей Владимира Святополк, он коварно убил братьев, чтобы не делить с ними власть.

Младшие братья отличались милосердием, не сопротивлялись, потому что не хотели братоубийственной войны. Борис был убит 24 июля (6 августа) 1015 года на реке Альте, а через полтора месяца погиб и Глеб.

Святых считают символом христианского смирения и братской любви.

Значение имени Борис и каков характер у именинника

Имя имеет древнеславянские корни и происходит от слова “бороться” или “сильный в битве”.

Люди с этим именем, как правило, имеют внутренний стержень и готовы отстаивать свои убеждения. В то же время они не стремятся к конфликтам, а пытаются находить мудрые решения.

В работе Борис ответственный и надежный, часто становится тем, на кого можно положиться в сложные моменты.

Он не боится затруднений, работает на результат и ценит честность в партнерстве.

В любви он искренний и постоянный, умеет удивлять романтическими жестами, но сам хочет чувствовать тепло и доверие в отношениях.

В семье именинник – заботливый и внимательный, для него важно, чтобы родные чувствовали себя рядом с ним в безопасности и спокойной стабильности.

Поздравление с днем ангела Бориса

Боря, с днем ангела! Пусть твоя внутренняя сила всегда ведет к победе, а доброта и искренность привлекают только хороших людей!

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С именинами, друг! Желаю тебе мудрости в решениях, надежной поддержки близких и счастья, которое делает каждый день особенным!

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Боря, поздравляю с днем ангела! Пусть твое трудолюбие радует кошелек, а сердце отдыхает в любви и гармонии.

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Именинник, прими самые искренние поздравления! Пусть твой жизненный путь будет светлым и успешным, а душу всегда согревает тепло близких.

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Друг, поздравляю с днем ангела! Пусть каждый день приносит новые победы, радость и безграничное вдохновение.

А вскоре можно поздравлять с именинами Сергея, узнай его дни ангела, характер именинника и читай поздравления к празднику.

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