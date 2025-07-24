День ангела Бориса 2025: цікаве про святого покровителя та привітання до свята

Упевнений в собі, зі сталевим стрижнем всередині, він, однак, прагне уникати конфліктів і серед усіх рішень обере найбільш зважене.

Коли іменини Бориса — чоловіка з твердими принципами і добрим серцем — розказуємо у матеріалі.

Коли іменини Бориса у 2025 році

Найвідомішою датою іменин Бориса є церковне свято День пам’яті благовірних братів Бориса і Гліба, яке відзначають за новим стилем 24 липня, а за старим календарем 6 серпня.

Окрім цього, іменини святкують ще у такі дні (за новим та старим календарем):

2 травня/15 травня — пам’ять святого мученика Бориса Болгарського;

23 серпня/5 вересня — перенесення мощей святих князів Бориса та Гліба.

Святі Борис і Гліб були молодшими синами князя Володимира Великого, і в історію увійшли як перші канонізовані святі Київської Русі.

За церковною легендою, після смерті батька владу захопив старший з синів Володимира — Святополк, він підступно вбив братів, щоб не ділити з ними владу.

Молодші брати вирізнялися милосердям, не чинили опору, бо не хотіли братовбивчої війни. Бориса вбили 24 липня (6 серпня) 1015 року на річці Альті, а через півтора місяця загинув і Гліб.

Святих вважають символом християнського смирення та братньої любові.

Значення імені Борис та який характер в іменинника

Ім’я має давньослов’янське коріння та походить від слова “боротися” або “сильний у битві”.

Люди з цим ім’ям, як правило, мають внутрішній стрижень, та готові відстоювати свої переконання. Водночас вони не прагнуть конфліктів, а намагаються знаходити мудрі рішення.

У роботі Борис — відповідальний та надійний, часто стає тим, на кого можна покластися у складні моменти.

Він не боїться труднощів, працює на результат та цінує чесність у партнерстві.

У коханні він щирий і постійний, вміє дивувати романтичними жестами, але і сам хоче відчувати тепло та довіру у відносинах.

У родині іменинник — турботливий та уважний, для нього важливо, щоб рідні почувалися поруч із ним у безпеці та спокійній стабільності.

Привітання з днем ангела Бориса

Борю, з днем ангела! Нехай твоя внутрішня сила завжди веде до перемог, а доброта та щирість притягують тільки хороших людей!

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З іменинами, друже! Бажаю тобі мудрості в рішеннях, надійної підтримки близьких і щастя, яке робить кожен день особливим!

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Борю, вітаю з днем ангела! Хай твоя працьовитість радує гаманець, а серце відпочиває у любові та гармонії.

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Імениннику, прийми найщиріші вітання! Нехай твій життєвий шлях буде світлим і успішним, а душу завжди зігріває тепло близьких.

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Друже, вітаю з днем ангела! Хай кожен день приносить нові перемоги, радість і безмежне натхнення.

А незабаром можна вітати з іменинами Сергія, дізнайся про його дні ангела, характер іменинника та читай привітання до свята.

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