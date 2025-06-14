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День донора 2025: интересные факты об выбранной дате и донорстве

Богдана Макалюк, журналист сайта 14 июня 2025, 08:30
День донора 2025
Фото Unsplash

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