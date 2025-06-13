Стиль життя Свята

День донора 2025: цікаві факти про дату та донорство

Богдана Макалюк, журналістка сайту 13 Червня 2025, 19:15
День донора 2025
Фото Unsplash

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