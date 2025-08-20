День города Ужгород 2025: как празднуют в самом западном областном центре Украины

Ужгород, как известно, является самым западным областным центром Украины, он — окно в Европу, точнее — в Словакию и Венгрию. О европейских традициях здесь напоминает не только архитектура, но и сама атмосфера города, его культурная и социальная жизнь.

Когда Ужгород отмечает День города 2025 и что известно о программе мероприятий — узнай из материала.

Когда День города Ужгород 2025

День города Ужгород посвящен первому письменному упоминанию о городе и обычно празднуется в сентябре или начале октября.

Первое упоминание о городе датируется 872 годом, и Ужгороду исполняется 1153 года.

Чаще всего в открытых источниках как дату празднования называют последние выходные сентября.

Однако в прошлом, 2024 году, День города отмечали 13-15 сентября, а в 2023 году — 9-10 сентября, что же до нынешнего года:

Официальной информации о дате празднования Дня города 2025 года пока нет.

Молчат организаторы праздника и о его программе, и это можно понять: в условиях полномасштабной войны широкие долгосрочные анонсы могут навредить мероприятию.

Но из года в год День рождения города отмечают традиционным способом, поэтому расскажем о прошедшей (2024) программе, чтобы понимать, на что рассчитывать в этом году.

День города Ужгород: традиционный план мероприятий

В 2024 году празднование прошло 13-15 сентября, мероприятия были скорее не торжественными, а познавательными и благотворительными.

Жителям и гостям предложили экскурсию Памятники Ужгорода: исследовательница Татьяна Литерате провела гостей по улицам Ужгорода, а скульптор Михаил Михайлюк рассказал о создании своих работ. Также прошли другие бесплатные экскурсии по центру с рассказами об исторических достопримечательностях.

В субботу и воскресенье Ужгород приглашал на День открытых дверей в Кафедральный собор на площади Бачинского, где можно было узнать о Резиденции Мукачевских епископов.

На набережной Независимости прошла благотворительная волонтерская ярмарка, на которой можно было приобрести сувениры и вкусности и приобщиться к поддержке армии.

На сценах театров стартовал фестиваль Монологи над Ужом, на котором презентовали моноспектакли разных жанров. Также действовала фотовыставка Опаленные войной.

Завершился праздник церковной службой — 15 сентября в Горянской ротонде состоялась Божественная Литургия и панихида по погибшим защитникам.

Можно ожидать, что в 2025 году программа мероприятий ко Дню города также включает экскурсии, культурно-художественные и благотворительные мероприятия.

Ее программу и точные даты мероприятий ищи на официальном портале Ужгородского городского совета.

Узнай также, что посмотреть в Тернополе — исторические локации и луны для семейного отдыха.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!