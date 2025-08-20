День міста Ужгород 2025: як святкують у найзахіднішому обласному центрі України

Ужгород, як відомо, є найзахіднішим обласним центром України — таке собі вікно у Європу, точніше — у Словаччину та Угорщину. Про європейські традиції тут нагадує не лише архітектура, а й сама атмосфера міста, його культурне та соціальне життя.

Коли Ужгород святкує День міста 2025 і що відомо про програму заходів — дізнайся з матеріалу.

Коли День міста Ужгород 2025

День міста Ужгород присвячений першій писемній згадці про місто і зазвичай святкується у вересні або на початку жовтня.

Перша згадка про місто датується 872 роком, тож Ужгороду виповнюється 1153 роки.

Найчастіше у відкритих джерелах як дату святкування називають останні вихідні вересня.

Проте минулого, 2024 року, День міста відзначали 13-15 вересня, а у 2023 році — 9-10 вересня, щодо нинішнього року:

Офіційної інформації про дату святкування Дня міста 2025 поки немає.

Мовчать організатори свята й по його програму, і це можна зрозуміти: в умовах повномасштабної війни широкі довгострокові анонси можуть нашкодити заходу.

Але з року в рік День народження міста відзначають у традиційний спосіб, тож розкажемо про минулу (2024) програму, аби розуміти, на що розраховувати цьогоріч.

День міста Ужгород: традиційний план заходів

У 2024 році святкування пройшло 13-15 вересня, заходи були скоріш не урочистими, а пізнавальними і благодійними.

Мешканцям і гостям запропонували екскурсію Пам’ятники Ужгорода: дослідниця Тетяна Літераті провела гостей вулицями Ужгорода, а скульптор Михайло Михайлюк розказав про створення своїх робіт. Також пройшли інші безплатні екскурсії по центру з розповідями про історичні цікавинки.

У суботу та неділю Ужгород запрошував на День відкритих дверей у Кафедральний собор, що на площі Бачинського, де можна було більше дізнатися про Резиденцію Мукачівських єпископів.

На набережній Незалежності пройшов благодійний волонтерський ярмарок, на якому можна придбати сувеніри та смаколики і долучитися до підтримки армії.

На сценах театрів стартував фестиваль Монологи над Ужем, на якому презентували моновистави різних жанрів. Також діяла фотовиставка Опалені війною.

Завершилося свято церковною службою — 15 вересня у Горянській ротонді відбулася Божественна Літургія та панахида за загиблими захисниками.

Можна очікувати, що у 2025 році програма заходів до Дня міста також включатиме екскурсії, культурно-мистецькі та благодійні заходи.

Її програму та точні дати заходів шукай на офіційному порталі Ужгородської міської ради.

