Стиль життя Свята

День міста Ужгород 2025: як святкують у найзахіднішому обласному центрі України

Ольга Петухова, редакторка сайту 20 Серпня 2025, 15:30
день міста ужгород
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь