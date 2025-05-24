Праздники

День химика 2025: как отрасль меняет жизнь и почему стоит поблагодарить специалистов

Анастасия Жиденко, редактор сайта 24 мая 2025, 10:35
День химика 2025
Фото Pexels
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