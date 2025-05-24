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День хіміка 2025: як галузь змінює життя і чому варто подякувати фахівцям

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 24 Травня 2025, 10:35
День хіміка 2025
Фото Pexels
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