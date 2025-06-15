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День медика 2025 в Україні: коли можна висловити шану і вдячність

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Червня 2025, 10:15
День медика 2025 в Україні: коли можна висловити шану і вдячність
Фото Pexels

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