День медика 2025 в Україні: коли можна висловити шану і вдячність

День медика або інша назва свята — День медичного працівника — це щорічне свято, яке має нову дату святкування, відповідно до указу президента України. Його відзначатимуть у липні. Читай у нашому матеріалі, коли День медика 2025 в Україні — про дату і значення свята.

День медика 2025 в Україні: дата святкування та історія свята

Щороку День медика в Україні відзначатимуть 27 липня. Раніше свято припадало на третю неділю червня. 13 червня Володимир Зеленський підписав новий указ про зміну дати святкування Дня медика.

З цим святом вітають усіх працівників сфери охорони здоров’я. Свято було започатковане, щоб підкреслити велике значення сфери охорони здоров’я та внесок її працівників у забезпечення життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, та засвідчити відданість медичних працівників справі надання медичної допомоги, збереження здоровʼя та рятування людських життів.

Уже не вперше багато українських медиків відзначатимуть професійне свято на роботі. Хтось — на передовій, хтось — у тилу. Всі вони роблять благородну і визначну справу — рятують життя українців.

Традицій святкування цього дня немає, тому для лікарів влаштовують майстер-класи, лекції та виставки. У 2023 році міський голова Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський нагороджували медиків за порятунок та неоціненний вклад у життя людей.

Насамперед вітають лікарів, парамедиків, фельдшерів, медичних сестер та братів. Свято відзначають і ті, хто працює у сфері охорони здоров’я — медичні інженери, біологи та хіміки, лаборанти тощо.

День медиків — не тільки професійне свято, а ще й можливість висловити вдячність, солідарність та повагу тим, хто рятує життя. Тож не забудь привітати рідних, знайомих чи близьких-лікарів та подякувати за врятовані життя та важку роботу.

Привітати медиків можна теплими словами, приємними подарунками чи донатом на потреби медичних організацій та батальйонів на фронті.

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