Говорит тишина: почему сегодня шаги пехоты будут раздаваться по всей стране

6 мая Украина чествует своих несокрушимых воинов — пехотинцев. Именно они первыми встречают врага, держат оборону и ценой невероятных усилий обеспечивают возможность жить всей стране.

Их мужество — это фундамент нашей стойкости, а их самоотверженность заслуживает глубочайшего уважения.

По инициативе культурных сил и командования Сухопутных войск ВСУ стартовала национальная кампания Украина стоит, потому что стоит пехота.

Её цель — объединить украинцев в выражении искренней благодарности пехотинцам, чья роль в защите нашего государства является определяющей.

Символическая Минута молчания: шаги в вечность

Одним из ключевых мероприятий кампании станет общенациональная Минута молчания, которая состоится 6 мая в 09:00.

В этом году она будет иметь особое звучание — вместо привычного метронома будут звучать шаги пехотинцев, символизирующие их бесконечный путь в борьбе за Украину.

Перед началом Минуты молчания прозвучат слова чествования:

Почтим память защитников Украины и в частности пехотинцев, чей день мы отмечаем сегодня.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призывает всех присоединиться к этой важной акции.

Информационная поддержка: социальные ролики о важности пехоты

В рамках кампании созданы короткие социальные видео- и аудиоролики Украина стоит, потому что стоит пехота.

Эти 30-секундные материалы лаконично и точно подчеркивают ключевую роль пехоты в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Личная благодарность: присоединяемся в социальных сетях

Кампания призывает каждого выразить свою личную благодарность пехотинцам: можно сделать это через Instagram-сторис, используя специальный стикер Ибо стоит Пехота на странице Культурных Сил @culturalforces.

Поделись своими мыслями о том, что стало возможным благодаря мужеству пехоты, или опубликуй фото ценных для тебя вещей, существование которых является результатом их борьбы.

Не забудь добавить ссылку на сайт pihota.army и хештег #БоСтоїтьПіхота.

День пехоты — это важный повод почтить тех, кто ежедневно стоит на защите нашей страны.

Кампания Украина стоит, потому что стоит пехота призывает всех присоединиться к этому выражению уважения и поддержки несокрушимых воинов, чье мужество является залогом нашего будущего.

Ранее мы рассказывали, как правильно выразить поддержку и благодарность нашим защитникам. Читайте советы о том, как словами поддержать военнослужащих ВСУ и передать свою признательность за их мужество.

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