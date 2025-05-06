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Говорит тишина: почему сегодня шаги пехоты будут раздаваться по всей стране

Мария Дзюба, редактор сайта 06 мая 2025, 07:00
Говорит тишина: почему сегодня шаги пехоты будут раздаваться по всей стране
Фото Генеральный штаб ВСУ
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