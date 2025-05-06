Говорить тиша: чому сьогодні кроки піхоти лунатимуть по всій країні

6 травня Україна вшановує своїх незламних воїнів — піхотинців. Саме вони першими зустрічають ворога, тримають оборону та ціною неймовірних зусиль забезпечують можливість жити всій країні.

Їхня мужність — це фундамент нашої стійкості, а їхня самовідданість заслуговує на найглибшу повагу.

З ініціативи культурних сил та командування Сухопутних військ ЗСУ стартувала національна кампанія Україна стоїть, бо стоїть піхота.

Її мета — об’єднати українців у висловленні щирої вдячності піхотинцям, чия роль у захисті нашої держави є визначальною.

Символічна Хвилина мовчання: кроки у вічність

Одним із ключових заходів кампанії стане загальнонаціональна Хвилина мовчання, яка відбудеться 6 травня о 09:00.

Цьогоріч вона матиме особливе звучання — замість звичного метронома лунатимуть кроки піхотинців, що символізують їхній нескінченний шлях у боротьбі за Україну.

Перед початком хвилини мовчання прозвучать слова вшанування:

Вшануймо пам’ять захисників України та зокрема піхотинців, чий день ми відзначаємо сьогодні.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає всіх приєднатися до цієї важливої акції.

Інформаційна підтримка: соціальні ролики про важливість піхоти

У рамках кампанії створено короткі соціальні відео- та аудіоролики Україна стоїть, бо стоїть піхота.

Ці 30-секундні матеріали лаконічно та влучно підкреслюють ключову роль піхоти у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Особиста подяка: долучаймося в соціальних мережах

Кампанія заохочує кожного висловити свою особисту вдячність піхотинцям: можна зробити це через Instagram-сторіз, використовуючи спеціальний стікер Бо Стоїть Піхота на сторінці Культурних Сил @culturalforces.

Поділись своїми думками про те, що стало можливим завдяки мужності піхоти, або опублікуй фото цінних для тебе речей, існування яких є результатом їхньої боротьби.

Не забудь додати посилання на сайт pihota.army (який запрацює 6 травня) та хештег #БоСтоїтьПіхота.

День піхоти — це важлива нагода вшанувати тих, хто щодня стоїть на захисті нашої країни.

Кампанія Україна стоїть, бо стоїть піхота закликає всіх долучитися до цього вияву поваги та підтримки незламних воїнів, чия мужність є запорукою нашого майбутнього.

Раніше ми розповідали як правильно висловити підтримку та подяку нашим захисникам? Читай поради щодо того, як словами підтримати військових ЗСУ та передати свою вдячність за їхню мужність.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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