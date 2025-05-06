Говорить тиша: чому сьогодні кроки піхоти лунатимуть по всій країні

Фото Генеральний штаб ЗСУ 6 травня Україна вшановує своїх незламних воїнів — піхотинців. Саме вони першими зустрічають ворога, тримають оборону та ціною неймовірних зусиль забезпечують можливість жити всій країні. Їхня мужність — це фундамент нашої стійкості, а їхня самовідданість заслуговує на найглибшу повагу. З ініціативи культурних сил та командування Сухопутних військ ЗСУ стартувала національна кампанія Україна стоїть, бо стоїть піхота. Її мета — об’єднати українців у висловленні щирої вдячності піхотинцям, чия роль у захисті нашої держави є визначальною. Символічна Хвилина мовчання: кроки у вічність Одним із ключових заходів кампанії стане загальнонаціональна Хвилина мовчання, яка відбудеться 6 травня о 09:00. Цьогоріч вона матиме особливе звучання — замість звичного метронома лунатимуть кроки піхотинців, що символізують їхній нескінченний шлях у боротьбі за Україну.Перед початком хвилини мовчання прозвучать слова вшанування: Вшануймо пам’ять захисників України та зокрема піхотинців, чий день ми відзначаємо сьогодні. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає всіх приєднатися до цієї важливої акції. Інформаційна підтримка: соціальні ролики про важливість піхоти У рамках кампанії створено короткі соціальні відео- та аудіоролики Україна стоїть, бо стоїть піхота. Ці 30-секундні матеріали лаконічно та влучно підкреслюють ключову роль піхоти у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Читати на тему З благословенням і під свистом куль: усе про процес ротацій українських піхотинців — з перших вуст Читай у матеріалі, як бійці долають небезпеки ротації та що їм допомагає не втратити командний дух. Особиста подяка: долучаймося в соціальних мережах Кампанія заохочує кожного висловити свою особисту вдячність піхотинцям: можна зробити це через Instagram-сторіз, використовуючи спеціальний стікер Бо Стоїть Піхота на сторінці Культурних Сил @culturalforces. Поділись своїми думками про те, що стало можливим завдяки мужності піхоти, або опублікуй фото цінних для тебе речей, існування яких є результатом їхньої боротьби. Не забудь додати посилання на сайт pihota.army (який запрацює 6 травня) та хештег #БоСтоїтьПіхота. День піхоти — це важлива нагода вшанувати тих, хто щодня стоїть на захисті нашої країни. Кампанія Україна стоїть, бо стоїть піхота закликає всіх долучитися до цього вияву поваги та підтримки незламних воїнів, чия мужність є запорукою нашого майбутнього. Раніше ми розповідали як правильно висловити підтримку та подяку нашим захисникам? Читай поради щодо того, як словами підтримати військових ЗСУ та передати свою вдячність за їхню мужність.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter