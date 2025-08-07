День профессионального спикера: не просто говорить, а влиять

Фото Pexels 7 августа в Украине и мире чествуют профессиональных спикеров, людей, имеющих харизму лидеров мнений и способность к публичным выступлениям.Чем известен праздник, и как отмечают День профессионального спикера — в материале. День профессионального спикера День профессионального спикера ежегодно отмечается 7 августа, в так называемый тихий сезон, когда публичная жизнь идет на убыль. Его празднуют мотивационные спикеры, бизнес-тренеры, коучи, преподаватели, ораторы и специалисты по коммуникациям — все, кто умеет вдохновлять, обучать и словами вести за собой. Читать по теме В эпицентре человеческого горя: как психологи спасают души в моменты прилетов Они те, кто всегда рядом. Что переживают психологи и как они помогают в самые трудные моменты. В современном мире самые успешные спикеры способны влиять на миллионы людей, а их виртуальными сценами становятся YouTube и TikTok. Талант в сфере публичных выступлений делает лучших спикеров узнаваемыми, они строят личный бренд, издают книги и активно влияют на жизнь своих слушателей. Как задумали День профессионального спикера Празднование Дня профессионального спикера инициировали международные сообщества ораторов и бизнес-тренеров. Праздник остался неофициальным, поэтому нет документов о введении этого дня.Но идею активно поддержали такие организации как National Speakers Association (США) и другие объединения спикеров по всему миру. Интересно, что почти 75% людей в той или иной степени боятся публичных выступлений, и причин тому много: страх забыть текст, выглядеть смешно или потерять контроль. Лишь небольшой процент людей не испытывает волнения перед микрофоном — потому что родились с этим дарованием или потому что много работали над собой. Они способны вдохновенно говорить обо всем: от политики, бизнеса до здоровья и климатических изменений. Но главное — их слова влияют на аудиторию, меняют мышление, зовут к действиям. В свой праздник День профессионального спикера, они обмениваются опытом, проводят мастер-классы для начинающих, ищут новые пути в профессии. В Украине праздник еще не очень известен, но все больше тренеров и коучей приобщаются к международному сообществу — устраивают конференции, деловые встречи, флешмобы в соцсетях и обсуждают свое будущее. Кстати, праздник — отличный шанс для начинающих посетить мероприятия спикеров и воспользоваться их стратегиями для карьеры и саморазвития. Читай также: паникуешь при знакомстве или выступлении? Рассказываем, что такое социальная фобия и как ее побороть. Практические советы, которые можно выполнить каждый. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter