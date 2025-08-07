День профессионального спикера: не просто говорить, а влиять

7 августа в Украине и мире чествуют профессиональных спикеров, людей, имеющих харизму лидеров мнений и способность к публичным выступлениям.

Чем известен праздник, и как отмечают День профессионального спикера — в материале.

День профессионального спикера

День профессионального спикера ежегодно отмечается 7 августа, в так называемый тихий сезон, когда публичная жизнь идет на убыль.

Его празднуют мотивационные спикеры, бизнес-тренеры, коучи, преподаватели, ораторы и специалисты по коммуникациям — все, кто умеет вдохновлять, обучать и словами вести за собой.

В современном мире самые успешные спикеры способны влиять на миллионы людей, а их виртуальными сценами становятся YouTube и TikTok.

Талант в сфере публичных выступлений делает лучших спикеров узнаваемыми, они строят личный бренд, издают книги и активно влияют на жизнь своих слушателей.

Как задумали День профессионального спикера

Празднование Дня профессионального спикера инициировали международные сообщества ораторов и бизнес-тренеров. Праздник остался неофициальным, поэтому нет документов о введении этого дня.

Но идею активно поддержали такие организации как National Speakers Association (США) и другие объединения спикеров по всему миру.

Интересно, что почти 75% людей в той или иной степени боятся публичных выступлений, и причин тому много: страх забыть текст, выглядеть смешно или потерять контроль.

Лишь небольшой процент людей не испытывает волнения перед микрофоном — потому что родились с этим дарованием или потому что много работали над собой.

Они способны вдохновенно говорить обо всем: от политики, бизнеса до здоровья и климатических изменений. Но главное — их слова влияют на аудиторию, меняют мышление, зовут к действиям.

В свой праздник День профессионального спикера, они обмениваются опытом, проводят мастер-классы для начинающих, ищут новые пути в профессии.

В Украине праздник еще не очень известен, но все больше тренеров и коучей приобщаются к международному сообществу — устраивают конференции, деловые встречи, флешмобы в соцсетях и обсуждают свое будущее.

Кстати, праздник — отличный шанс для начинающих посетить мероприятия спикеров и воспользоваться их стратегиями для карьеры и саморазвития.

