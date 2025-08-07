День професійного спікера: не просто говорити, а впливати

7 серпня в Україні та світі вшановують професійних спікерів, людей, які мають харизму лідерів думок та хист до публічних виступів.

Чим відоме свято та як відзначають День професійного спікера — у матеріалі.

День професійного спікера

День професійного спікера щороку відзначається 7 серпня, у так званий тихий сезон, коли публічне життя йде на спад.

Його святкують мотиваційні спікери, бізнес-тренери, коучі, викладачі, оратори й фахівці з комунікацій — усі, хто надихає, навчає й промовами веде за собою.

У сучасному світі найуспішніші спікери здатні впливати на мільйони людей, а їхніми віртуальними сценами стають YouTube та TikTok.

Талант у сфері публічних виступів робить кращих спікерів впізнаваними, вони будують особистий бренд, видають книги та активно впливають на життя своїх слухачів.

Як започаткували День професійного спікера

Святкування Дня професійного спікера ініціювали міжнародні спільноти ораторів і бізнес-тренерів. Свято лишилося неофіційним, тож не існує документів про започаткування цього дня.

Але ідею активно підтримали такі організації як National Speakers Association (США) та інші об’єднання спікерів по всьому світу.

Цікаво, що майже 75% людей тією чи іншою мірою бояться публічних виступів, і причин цьому багато: страх забути текст, мати кумедний вигляд або втратити контроль.

Лише невеликий відсоток людей не відчуває хвилювання перед мікрофоном — тому що народилися з цим хистом або тому що багато працювали над собою.

Вони здатні натхненно говорити про все: від політики, бізнесу до здоров’я й кліматичних змін. Але головне — їхні слова впливають на аудиторію, змінюють мислення, кличуть до дій.

У своє свято, День професійного спікера, вони обмінюються досвідом, проводять майстер-класи для початківців, шукають нові шляхи у професії.

В Україні свято ще не дуже відоме, але усе більше тренерів і коучів долучаються до міжнародної спільноти — влаштовують конференції, ділові зустрічі, флешмоби у соцмережах і обговорюють своє майбутнє.

До речі, свято — відмінний шанс для початківців відвідати заходи спікерів і скористатися їхніми стратегіями для кар’єри та саморозвитку.

