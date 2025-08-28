Опасная, но очень важная работа: когда День шахтера в Украине и какая история праздника

Одной из самых опасных, но в то же время важных профессий для украинцев остается профессия шахтера. Ведь именно угольная промышленность долгое время считалась одной из базовых отраслей экономики Украины, поэтому и работников в этой сфере было немало.

Поэтому Украина чествует нелегкий труд специалистов в важный профессиональный праздник День шахтера.

Когда День шахтера в Украине в 2025 году

День шахтера в Украине отмечается в последнее воскресенье августа. В 2025 году оно приходится на 25 августа.

Какая история праздника День шахтера

В Украине День шахтера отмечают с 1993 года после того, как Леонид Кравчук подписал соответствующий приказ, чтобы поддержать инициативу работников угольной промышленности.

Но для многих украинских городов в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Львовской областях этот праздник особенный, поскольку именно на их территории находится больше всего шахт.

Некоторые украинские города даже отмечают в эту дату и день города, в частности, Донецк, Доброполье, Горловка, Макеевка, Шахтерск, Желтые Воды.

Всего в Украине есть 150 шахт. Из них 92% — в Донецком угольном бассейне, еще три процента — во Львовско-Волынском бассейне.

Сейчас большая часть украинских шахт не работает из-за полномасштабной войны, поскольку находятся близко к фронту, или вообще пребывают под оккупацией.

Интересные факты об этой профессии

Самой глубокой шахтой в мире является шахта Мпоненг в Южной Африке. Ее глубина превышает 4000 метров. Она является одной из самых опасных и сложных для работы из-за высоких температур, достигающих 60°C на глубине.

Топ-3 самые глубокие угольные шахты в Украине это:

Шахтерская Глубокая в городе Шахтерск — глубина ствола 1446 м;

Прогресс в городе Чистяково — глубина 1340 м;

Имени Скочинского — глубина 1200 м.

Профессия шахтера — одна из самых опасных в мире. Шахтеры ежедневно сталкиваются с риском обвалов, взрывов метана, пылевых бурь и других опасных ситуаций. И даже несмотря на современные технологии и меры безопасности, опасность остается значительной.

До середины двадцатого века на шахтах была должность с необычным названием табакотрус. Этот человек отвечал за то, чтобы шахтеры не приносили в забой спички и табачные изделия. За нарушение этих правил можно было потерять зарплату или даже оказаться попасть за решетку.

