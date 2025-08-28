Небезпечна, але надзвичайно важлива робота: коли День шахтаря в Україні та яка історія свята

Однією з найбільш небезпечних, але водночас важливих професій для українців залишається — шахтар. Адже саме вугільна промисловість довго вважалась однією з базових галузей економіки України, тому й працівників у цій сфері було чимало.

Тому Україна вшановує нелегку працю спеціалістів у важливе професійне свято День шахтаря.

Коли День шахтаря в Україні у 2025 році

День шахтаря в Україні відзначають в останню неділю серпня. У 2025 році воно припадає на 25 серпня.

Яка історія свята День шахтаря

В Україні День шахтаря відзначають з 1993 року, після того, як Леонід Кравчук підписав відповідний наказ, щоб підтримати ініціативу працівників промисловості.

Та для багатьох українських міст в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Львівській областях це свято особливе, оскільки саме на їхній території розташовано найбільше шахт.

Деякі українські міста навіть відзначають у цю дату й день міста, зокрема Донецьк, Добропілля, Горлівка, Макіївка, Шахтарськ, Жовті Води.

Загалом в Україні є 150 вугільних шахт. З них 92% — в Донецькому вугільному басейні, ще три відсотки — у Львівсько-Волинському басейні.

Наразі більша частина українських шахт не працює через повномасштабну війну, оскільки розташовані близько до фронту, або ж взагалі перебувають під окупацією.

Цікаві факти про цю професію

Найглибшою шахтою у світі є шахта Мпоненг у Південній Африці. Її глибина перевищує 4000 метрів. Вона — одна з найнебезпечніших і найскладніших для роботи через високі температури, що досягають 60°C на глибині.

Топ-3 найглибші вугільні шахти в Україні це:

Шахтарська Глибока у місті Шахтарськ — глибина ствола 1446 м;

Прогрес у місті Чистякове — глибина 1340 м;

Імені Скочинського — глибина 1200 м.

Професія шахтаря є однією з найнебезпечніших у світі. Шахтарі щодня стикаються з ризиком обвалів, вибухів метану, пилових бур та інших небезпечних ситуацій. І навіть попри сучасні технології та безпекові заходи, небезпека залишається значною.

До середини двадцятого століття на шахтах була посада з незвичною назвою тютюнотрус. Ця людина відповідала за те, щоб шахтарі не приносили в забій сірники та тютюнові вироби. За порушення цих правил можна було втратити зарплату або навіть опинитися за ґратами.

