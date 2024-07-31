Свята

Люди, які відбудовують Україну! Коли день будівельника 2024: дата та історія свята

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 31 Липня 2024, 10:15
Коли день будівельника 2024
Фото: Pexels

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