Люди, які відбудовують Україну! Коли день будівельника 2024: дата та історія свята

День будівельника — професійне свято для усіх представників цієї професії: інженерів, виконробів, ремонтних спеціалістів, робітників ЖКГ й інших структур, які належать до індустрії будівництва.

У 2024 році українці святкуватимуть День будівельника 11 серпня.

Перед будівельниками та усіма дотичними до цієї професії постала важлива місія — відбудувати Україну й зробити це краще, ніж було: технологічніше, інноваційніше, міцніше.

Тож 11 серпня слід привітати будівельників з професійним святом, адже їхніми руками будується не лише житло, а й вся Україна. А детальніше про історію свята читай далі.

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День будівельника — історія свята

День будівельника почали відзначати ще за Радянського Союзу. В Україні воно офіційно встановлене в 1993 році указом президента на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

Відтоді й дотепер воно відзначається у другу неділю серпня.

Будівельник — важлива професія, проте вона створює потенційний ризик для життя. Відомо, що її представники можуть отримати серйозні травми, особливо це стосується тих, хто дотичний до виконання будівельних робіт.

Та все ж, будівельники працюють, щоб створювати якісне житло для українців. Навіть попри обстріли вони допомагають українцями ремонтувати житло, яку постраждало від обстрілів.

Тебе може цікавити, чи буде вихідний на День будівельника у 2024 році? З початком повномасштабного вторгнення та введенням воєнного стану, додаткові вихідні окрім суботи та неділі скасували.

В другу неділю серпня професійне свято святкують ще й ветеринари. Читай про День працівників ветеринарної медицини у матеріалі.

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