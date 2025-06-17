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День скорби и памяти жертв войны 2025: дата и ее значение

Богдана Макалюк, журналист сайта 17 июня 2025, 19:30
День скорби и памяти жертв войны 2025
Фото Unsplash

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