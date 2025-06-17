День скорби и памяти жертв войны 2025: дата и ее значение

День скорби и памяти жертв войны 2025 года отмечается, как и каждый год, 22 июня. В этот день почитают погибших во Второй мировой войне. Читай в материале, что символизирует эта дата и как чтят память погибших.

Каждый год 22 июня в Украине чествуют День скорби и памяти жертв войны. Именно в этот день в 1941 году нацистская Германия начала наступление на Советский Союз, что ознаменовало начало новой, чрезвычайно трагической страницы Второй мировой войны на наших землях.

День скорби и чествования жертв войны: дата и ее значение

В ноябре 2000 года тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал Указ об установлении национального дня памяти, посвященного всем погибшим в жестокой войне, которая развернулась 22 июня 1941 между нацистской Германией и Советским Союзом и длилась четыре года.

Именно в эту дату война внезапно ворвалась в жизнь миллионов людей. С первых минут бомбардировок и вторжения нацистских войск на территорию УССР началось массовое уничтожение мирного населения, мобилизация мужчин, эвакуация, партизанская борьба.

По разным оценкам, в результате Второй мировой войны погибли более 8 миллионов украинцев. Украина стала одним из главных театров боевых действий, а ее территория была разорена оккупацией и фронтовыми операциями.

Как чтят память в День скорби и чествования жертв войны

В этот день принято склонять головы в минуте молчания, зажигать свечи памяти, класть цветы к могилам, мемориалам и братским захоронениям.

По всей стране проводятся торжественные и траурные мероприятия, в том числе возле монументов Славы, музеях, школах и органах государственной власти. Национальные флаги приспускают, а в СМИ часто транслируют документальные фильмы о Второй мировой войне.

Потери Украины во время Второй мировой войны

В годы Второй мировой войны на территории погибли не только военные, но и миллионы мирных жителей. Однако, наверное, самой болезненной и страшной потерей были “чорносвитники”.

Это были солдаты без всякого вооружения или экипировки, они шли в бой прямо в своей одежде, за что и получили такое название. Батальоны комплектовались из юношей и мужчин без проведения малейшей военной подготовки. Есть разные оценки потерь, кто-то называет до 300 тыс., а кто-то говорит, что таких солдат были миллионы.

Советские власти рассчитывали, что такие невооруженные пехотинцы только вымотают немецких солдат, они потратят свои боеприпасы, и тогда в бой вступят резервные военные формирования. Даже немцы были удивлены таким отношением к новобранцам.

Ранее мы рассказывали, когда день памяти и победы во Второй мировой войне.

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