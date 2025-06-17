Стиль життя Свята

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 2025: дата та її значення

Богдана Макалюк, журналістка сайту 17 Червня 2025, 19:30
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 2025
Фото Unsplash

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