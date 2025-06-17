День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 2025: дата та її значення

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 2025 відзначається, як і щороку, 22 червня. У цей день вшановують загиблих у Другій світовій війні. Читай у матеріалі, що символізує ця дата та як вшановують пам’ять загиблих.

Щороку 22 червня в Україні вшановують День скорботи та пам’яті жертв війни. Саме цього дня у 1941 році нацистська Німеччина розпочала наступ на Радянський Союз, що ознаменувало початок нової, надзвичайно трагічної сторінки Другої світової війни на наших землях.

День скорботи і вшанування жертв війни: дата та її значення

У листопаді 2000 року тодішній президент України Леонід Кучма підписав Указ про встановлення національного дня пам’яті, присвяченого всім, хто загинув у жорстокій війні, яка розгорнулась 22 червня 1941 року між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом і тривала чотири роки.

Саме цієї дати війна раптово увірвалася в життя мільйонів людей. З перших хвилин бомбардувань і вторгнення нацистських військ на територію УРСР почалося масове знищення мирного населення, мобілізація чоловіків, евакуація, партизанська боротьба.



За різними оцінками, внаслідок Другої світової війни загинуло понад 8 мільйонів українців. Україна стала одним із головних театрів бойових дій, а її територія була спустошена окупацією і фронтовими операціями.

Як вшановують пам’ять у День скорботи і вшанування жертв війни

Цього дня заведено схиляти голови у хвилині мовчання, запалювати свічки пам’яті, класти квіти до могил, меморіалів і братських поховань.

По всій країні проводяться урочисті й жалобні заходи, зокрема біля монументів Слави, у музеях, школах та органах державної влади. Національні прапори приспускають, а в медіа часто транслюють документальні фільми про Другу світову війну.

Втрати України під час Другої світової війни

Під час Другої світової війни на території загинули не лише військові, а й мільйони мирних жителів. Проте, напевно, найболючішою та найстрашнішою втратою були “чорносвитники”.

Це були солдати без жодного озброєння чи екіпірування, вони йшли в бій просто у своєму одязі, за що й отримали таку назву. Батальйони комплектувалися з юнаків та чоловіків без проведення найменшої військової підготовки. Є різні оцінки втрат, хтось називає до 300 тис., а хтось каже, що таких солдатів були мільйони.

Радянська влада розраховувала, що такі неозброєні піхотинці тільки вимотають німецьких солдатів, вони витратять свої боєприпаси, і аж тоді до бою вступлять резервні військові формування. Навіть німці були здивовані таким ставленням до новобранців.

Раніше ми розповідали, коли день пам’яті та перемоги у Другій світовій війні.

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