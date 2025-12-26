День святого Василия: когда отмечают по новому церковному календарю

Украинцы постепенно приспосабливаются к новому церковному календарю, но сразу запомнить даты всех праздников очень сложно. День святого Василия раньше отмечали 14 января, а о новой дате и что известно об этом дне — мы расскажем в материале.

День святого Василия 2026: когда отмечают в Украине

В 2026 году День святого Василия мы отметим 1 января. По новому (новоюлианскому) календарю верующие будут отмечать все церковные праздники на 13 дней раньше.

На День Василия верующие чтят его память, засевают дома друг друга пшеницей и ходят в церковь. Святой Василий Великий был наставником и автором богословских произведений, он также ввел монашеские правила.

Святой Василий родился в городе Кесария в 329 году, расположенном на территории современной Турции. Сейчас он называется Кайсери. Он происходил из знатной и уважаемой семьи, поэтому получил хорошее образование.

Позже Василий стал аскетом и священником, призывал людей любить своих ближних и помогать нуждающимся, боролся против ереси.

Кроме этого его знают и чествуют как покровителя сельского хозяйства. День святого Василия еще называют Васильев день. Празднования начинаются за день до Василия, то есть 31 декабря.

Поэтому в этом году будут колядовать вечером 31 декабря, прямо перед Новым годом. Также в этот день будут “водить козу” и показывать смешные сценки. А 1 января могут засевать только мужчины, они первыми должны заходить в дом к соседям или друзьям.

В День Василия по давней традиции к столу подают запеченного поросенка. А на столе всегда есть несколько блюд из свинины. Почитают в этот день и всех пастухов.

В церкви в этот день можно посетить праздничную литургию, поставить свечи за здоровье и благополучие, а также помолиться.

Раньше мы делились церковным календарем по новому и старому стилю.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!