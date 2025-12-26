День святого Василя: коли відзначають за новим церковним календарем

Українці потроху пристосовуються до нового церковного календаря, але відразу запам’ятати дати усіх свят дуже складно. День святого Василя раніше відзначали 14 січня, а про нову дату та що відомо про цей день — ми розповімо у матеріалі.

День святого Василя: коли відзначають в Україні

У 2026 році День святого Василя ми відзначимо 1 січня. За новим (новоюліанським) календарем віряни відзначатимуть усі церковні свята на 13 днів раніше.

На День Василя віряни вшановують його пам’ять, засівають оселі одне одного пшеницею та ходять до церкви. Святий Василій Великий був наставником та автором богословських творів, він також запровадив чернечі правила.

Святий Василій народився в місті Кесарія у 329 році, що розташовувалося на території сучасної Туреччини. Зараз воно має назву Кайсері. Він походив зі знатної та шанованої родини, тому здобув хорошу освіту.

Пізніше Василій став аскетом та священиком, закликав людей любити ближніх своїх та допомагати нужденним, боровся проти єресі.

Крім цього його знають і вшановують як покровителя сільського господарства. День святого Василя ще називають Василів день. Святкування розпочинаються за день до Василя, тобто 31 грудня.

Тож цього року колядуватимуть увечері 31 грудня, прямісінько перед Новим роком. Також у цей день “водитимуть козу” та показуватимуть жартівливі сценки. А 1 січня мають засівати лише чоловіки, вони першими мають заходити в оселю до сусідів чи друзів.

У День Василя за давньою традицією до столу подають запечене порося. А на столі завжди є кілька страв зі свинини. Віддають шану цього дня і всім пастухам.

У церкві в цей день можна відвідати святкову літургію, поставити свічки за здоров’я та благополуччя, а також помолитися.

Раніше ми ділилися церковним календарем за новим і старим стилем.

