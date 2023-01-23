Праздники

Мученица, помогавшая нуждающимся: история и традиции праздника день Татьяны

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 января 2023, 13:30
День Тетяни 2023: коли святкують, історія та традиції свята
Фото: Pexels

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