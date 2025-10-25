Дмитриевская родительская суббота 2025: традиции, предостережения и дата по новому календарю

Нет никого более близкого, чем родные люди. И даже когда близкие умирают, мы держим с ними связь в своем сердце и голове. В Украине есть день, посвященный памяти всех умерших людей — Дмитриевская суббота.

Когда отмечают Дмитриевскую родительскую субботу в 2025 году, в честь кого так названа и какие традиции в этот день — рассказываем дальше.

Дмитриевская родительская суббота 2025

В этом году Дмитровская поминальная суббота приходится на 25 октября. По старому стилю, Дмитровская родительская суббота приходится на 1 ноября.

История Дмитриевской субботы

Свое название день получил в честь великомученика, святого Димитрия Мироточца. Считается, что христианский святой родился в греческом городе Салоники, от чего и походит его фамилия.

Мужчина, получив высокий пост, не стал преследовать христиан в Салониках, а наоборот: учил их и помогал христианам, искореняя идолопоклонство. Когда о поступке Димитрия узнал император Галерий, то приказал своей армии проколоть мужчину копьями.

Тело Димитрия похоронили в Салониках, а затем над его могилой построили церковь. Мощи святого считались мироточивыми, отсюда и ещё одна фамилия Димитрия.

Дмитриевская поминальная суббота: обычаи и традиции

В эту субботу христиане поминают своих умерших родственников. В Украине этот день также называют Дедовой или Семейной субботой.

В эту субботу в храмах проводят богослужения за умершими, семьи собираются за поминальным столом, где пробуют не только любимые блюда умерших, но и кутю и пироги.

В этот день люди посещают кладбища, убирают на могилах и поминают умерших родных.

Что нельзя делать в Дмитриевскую субботу

В Дмитриевскую субботу строго запрещено нести на могилу еду или алкоголь, ведь это — языческие обычаи.

В церковь можно пожертвовать постную еду, но не стоит нести мясо или алкоголь.

