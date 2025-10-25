Дмитрівська батьківська субота 2025: традиції, перестороги та дата за новим календарем

Немає нікого ближчого, аніж рідні люди. Та навіть коли близькі помирають, ми тримаємо з ними звʼязок у своєму серці та голові. В Україні є день, що присвячений памʼяті за всіма померлими людьми — Дмитрівська субота.

Коли відзначають Дмитрівську батьківську суботу у 2025 році, на честь кого так названа та які традиції цього дня — розповідаємо далі.

Дмитрівська батьківська субота 2025

Цьогоріч Дмитрівська поминальна субота припадає на 25 жовтня. За старим стилем, Дмитрівська батьківська субота припадає на 1 листопада.

Історія Дмитрівської суботи

Свою назву день отримав на честь великомученика, святого Димитрія Мироточця. Вважається, що християнський святий народився у грецькому місті Салоніки, від чого й пішло його прізвище.

Чоловік, отримавши високу посаду, не став переслідувати християн у Салоніках, а навпаки: навчав їх та допомагав християнам, викорінюючи ідолопоклонство. Коли про вчинки Димитрія дізнався імператор Галерій, то наказав своїй армії проколоти чоловіка списами.

Тіло Димитрія поховали у Салоніках, а згодом над його могилою побудували церкву. Мощі святого вважалися мироточивими, звідси — й ще одне прізвище Димитрія.

Дмитрівська поминальна субота: звичаї та традиції

У цю суботу християни поминають своїх померлих родичів. В Україні цей день також називають Дідовою або Родинною суботою.

В цю суботу у храмах проводять богослужіння за померлими, родини збираються за поминальним столом, де куштують не лише улюблені страви померлих, а й кутю та пироги.

У цей день люди також відвідують кладовища, прибирають на могилах та поминають померлих рідних.

Що не можна робити у Дмитрівську суботу

У Дмитрівську суботу суворо заборонено нести на могилу їжу чи алкоголь, адже це — язичницькі звичаї.

До церкви можна пожертвувати пісні продукти, але не варто нести мʼясо чи алкоголь.

