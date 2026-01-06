Как правильно здороваться на Крещение и что на это отвечать — полезная подсказка

6 января 2026 года украинцы уже традиционно празднуют Крещение по новому календарю церковных праздников. В этот день христиане верят в целебную силу воды, поэтому пытаются освятить ее в храмах, а также освятить собственное жилище.

Но кроме этого стоит знать, как правильно здороваться на Крещение и что нужно отвечать на это. Мы расскажем тебе об этом в материале.

Как здороваться на Крещение

Многие христианские праздники имеют свои традиционные поздравления и ответы на них. Например, на Рождество мы поздравляем друг друга с тем, что Христос родился, а отвечаем: Славим его.

На Пасху сообщаем: Христос Воскрес! И подтверждаем: Воистину Воскрес!

Свое традиционное ответное приветствие присуще и другому важному христианскому празднику — Крещению. Праздник сообщает нам о Крещении Господнем, он является третьим и завершающим величайшим праздником в рождественско-новогоднем цикле.

Что ж, не будем затягивать с ответом, как здороваться на Крещение! В этот день следует говорить: Христос Крещается! А отвечать: В реке Иордан!

Кстати, Иордана — второе, более народное название этого праздника.

Как поздравить с водным Крещением

Кроме традиционных поздравлений можно также говорить:

С Иорданом!

С праздником Крещения!

С Крещением!

Поздравляю с Крещением Господним!

С Иорданскими праздниками!

Христос крещается! С праздником вас!

