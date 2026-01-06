Стиль життя Свята

Як правильно вітатися на Водохреще і що на це відповідати — корисна підказка

Вікторія Мельник, журналістка сайту 06 Січня 2026, 09:30 2 хв.
Як вітатися на Водохреще
Фото Pixabay

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь