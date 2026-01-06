Як правильно вітатися на Водохреще і що на це відповідати — корисна підказка

6 січня 2026 року українці вже традиційно святкують Водохреще за новим календарем церковних свят. Цього дня християни вірять у цілющу силу води, тож намагаються освятити її у храмах, а також освятити власну оселю.
Та окрім цього варто знати, як правильно вітатися на Водохреще і як треба відповідати на це. Ми розповімо тобі про це далі у матеріалі.
Як вітатися на Водохреще
Чимало християнських свят мають свої традиційні привітання та відповіді на них. Наприклад, на Різдво ми вітаємо одне одного з тим, що Христос народився — а відповідаємо: Славімо його.
На Великдень повідомляємо: Христос Воскрес! І підтверджуємо: Воістину Воскрес!
Своє традиційне привітання-відповідь притаманне й іншому важливому християнському святу — Водохреще. Свято повідомляє нам про Хрещення Господнє, воно є третім і завершальним найбільшим святом у різдвяно-новорічному циклі.
Що ж, не будемо затягувати із відповіддю, як вітатись на Водохреще! У цей день треба казати: Христос Хрещається! А відповідати: В річці Йордан!
До речі, Йордана — друга, більш народна назва цього свята.
Також на Заході України поширеним є вітання “Христос ся хрещає!”.
Як вітати з водним Хрещенням
Окрім традиційних привітань, можна також говорити:
- З Йорданом!
- Зі святом Водохреща!
- З Водохрещем!
- Вітаю з Хрещенням Господнім!
- З Йорданськими святами!
- Христос Хрещається! Зі святом вас!
