Як правильно вітатися на Водохреще і що на це відповідати — корисна підказка

6 січня 2026 року українці вже традиційно святкують Водохреще за новим календарем церковних свят. Цього дня християни вірять у цілющу силу води, тож намагаються освятити її у храмах, а також освятити власну оселю.

Та окрім цього варто знати, як правильно вітатися на Водохреще і як треба відповідати на це. Ми розповімо тобі про це далі у матеріалі.

Як вітатися на Водохреще

Чимало християнських свят мають свої традиційні привітання та відповіді на них. Наприклад, на Різдво ми вітаємо одне одного з тим, що Христос народився — а відповідаємо: Славімо його.

На Великдень повідомляємо: Христос Воскрес! І підтверджуємо: Воістину Воскрес!

Своє традиційне привітання-відповідь притаманне й іншому важливому християнському святу — Водохреще. Свято повідомляє нам про Хрещення Господнє, воно є третім і завершальним найбільшим святом у різдвяно-новорічному циклі.

Що ж, не будемо затягувати із відповіддю, як вітатись на Водохреще! У цей день треба казати: Христос Хрещається! А відповідати: В річці Йордан!

До речі, Йордана — друга, більш народна назва цього свята.

Також на Заході України поширеним є вітання “Христос ся хрещає!”.

Як вітати з водним Хрещенням

Окрім традиційних привітань, можна також говорити:

З Йорданом!

Зі святом Водохреща!

З Водохрещем!

Вітаю з Хрещенням Господнім!

З Йорданськими святами!

Христос Хрещається! Зі святом вас!

