Що не можна робити на Водохреще: головні заборони християнського свята

6 (19) січня українці відзначають одне з великих християнських свят — Водохреще. У цей день заведено пірнати в освячену крижану ополонку, святити воду у церкві та ніби змивати з себе негаразди. Розповімо тобі більше про те, що не можна робити на Водохреще.

Що не можна робити на Водохреще: заборони

Як правило, церковні свята, а особливо такі масштабні, мають низку заборон і обмежень. Свято Водохреща не виняток.

На Водохреще суворо забороняється:

прати речі у водоймах;

виливати помиї чи бруд у воду;

зустрічати день і свято у старому та брудному одязі;

вдягатися у чорне;

займатися важкими хатніми справами;

пити алкоголь;

пліткувати, сваритися, ображатися та вживати нецензурні слова;

не можна позичати гроші й давати у борг;

стригти нігті та волосся;

ворожити;

дарувати чи приймати коштовні подарунки;

займатися рукоділлям.

Також у цей день заведено викидати попіл з печі, який лишився після різдвяних свят. Ввечері ним посипають лід біля річки.

Є і заборони щодо свяченої води — біля неї не можна сваритися, лихословити, бажати комусь зла і думати про погане.

Також освячену воду заборонено використовувати в будь-яких магічних ритуалах та ворожінні.

А щоб притягти до себе удачу, на Водохреще можна займатися благодійністю, допомагати іншим, не забувати дати милостиню тим, хто про неї просить.

Можна миритися з іншими, забувати старі образи.

Люди вірять, що не лише вода, а й сніг набуває цілющих властивостей, тому натираються ним, якщо не можуть скупатися в ополонці.

А сни, які сняться в ніч на Водохреще, можуть бути віщими, і звернути твою увагу на щось важливе у житті.

Раніше ми розповідали, коли святять воду на Водохреще.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!