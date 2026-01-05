Що не можна робити на Водохреще: головні заборони християнського свята

6 (19) січня українці відзначають одне з великих християнських свят — Водохреще. У цей день заведено пірнати в освячену крижану ополонку, святити воду у церкві та ніби змивати з себе негаразди. Розповімо тобі більше про те, що не можна робити на Водохреще.
Що не можна робити на Водохреще: заборони
Як правило, церковні свята, а особливо такі масштабні, мають низку заборон і обмежень. Свято Водохреща не виняток.
На Водохреще суворо забороняється:
- прати речі у водоймах;
- виливати помиї чи бруд у воду;
- зустрічати день і свято у старому та брудному одязі;
- вдягатися у чорне;
- займатися важкими хатніми справами;
- пити алкоголь;
- пліткувати, сваритися, ображатися та вживати нецензурні слова;
- не можна позичати гроші й давати у борг;
- стригти нігті та волосся;
- ворожити;
- дарувати чи приймати коштовні подарунки;
- займатися рукоділлям.
Також у цей день заведено викидати попіл з печі, який лишився після різдвяних свят. Ввечері ним посипають лід біля річки.
Є і заборони щодо свяченої води — біля неї не можна сваритися, лихословити, бажати комусь зла і думати про погане.
Також освячену воду заборонено використовувати в будь-яких магічних ритуалах та ворожінні.
А щоб притягти до себе удачу, на Водохреще можна займатися благодійністю, допомагати іншим, не забувати дати милостиню тим, хто про неї просить.
Можна миритися з іншими, забувати старі образи.
Люди вірять, що не лише вода, а й сніг набуває цілющих властивостей, тому натираються ним, якщо не можуть скупатися в ополонці.
А сни, які сняться в ніч на Водохреще, можуть бути віщими, і звернути твою увагу на щось важливе у житті.
