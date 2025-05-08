Картинки с Днем памяти и примирения — помним, чтобы жить в мире

День памяти и примирения в Украине — это день, когда боль прошлого сливается с нашей болью сегодня, когда память о жертвах Второй Мировой дает понять, почему мы снова вынуждены воевать за свою свободу.

8 мая мы вспоминаем миллионы украинцев, погибших в самой кровавой войне двадцатого века. По разным подсчетам, их было от восьми до десяти миллионов. Из них более пяти миллионов — гражданские.

Сегодня, когда над нашими городами снова свистят ракеты, мы говорим: хватит крови, хватит смертей, хватит разрушений! Будем вместе в этот праздник, поздравим друг друга с Днем памяти и примирения. Картинки ко дню 8 мая — для тебя в материале.

Картинки с Днем памяти и примирения

Отправь картинки тем, кто дорог тебе, или пришли поздравления с праздником в смс:

С праздником! Этот день не о победе, а о цене, которую за нее заплатили.

С праздником 8 мая! Помним тех, кто отдал жизнь в войне. Ценим мир, обретенный кровью.

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С праздником! Помним. И не допустим снова.

С Днем памяти и примирения! Почтим прошлое, без которого нельзя построить будущее.

Картинки с Днем памяти и примирения 8 мая

Лозунг праздника Никогда снова! — имеет для нас особое значение. С 2014 года, когда война перестала быть историей, оно стало криком нашей души. Сегодня этот лозунг звучит как вызов: мы помним и не позволим забыть.

Картинки с праздником — для тебя и твоих друзей.

С Днем памяти и примирения. Мы помним каждого. И мы выбираем мир.

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С праздником 8 мая! Пусть Никогда снова станет реальностью, а не только нашей мечтой.

С праздником 8 мая! Помним не для мести, а для правды.

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Поздравляю с праздником! Тишина над головой — это чья-то жертва, помним об этом.

Раньше мы рассказывали: символ 8 мая: что означает красный мак и откуда появилась идея.

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