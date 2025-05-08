Картинки с Днем памяти и примирения — помним, чтобы жить в мире

Фото Pixabay День памяти и примирения в Украине — это день, когда боль прошлого сливается с нашей болью сегодня, когда память о жертвах Второй Мировой дает понять, почему мы снова вынуждены воевать за свою свободу. 8 мая мы вспоминаем миллионы украинцев, погибших в самой кровавой войне двадцатого века. По разным подсчетам, их было от восьми до десяти миллионов. Из них более пяти миллионов — гражданские. Сегодня, когда над нашими городами снова свистят ракеты, мы говорим: хватит крови, хватит смертей, хватит разрушений! Будем вместе в этот праздник, поздравим друг друга с Днем памяти и примирения. Картинки ко дню 8 мая — для тебя в материале. Картинки с Днем памяти и примирения Отправь картинки тем, кто дорог тебе, или пришли поздравления с праздником в смс: С праздником! Этот день не о победе, а о цене, которую за нее заплатили. С праздником 8 мая! Помним тех, кто отдал жизнь в войне. Ценим мир, обретенный кровью. *** С праздником! Помним. И не допустим снова. С Днем памяти и примирения! Почтим прошлое, без которого нельзя построить будущее. Читать по теме День памяти и победы — 8 мая в мировой истории и символизм этого дня для Украины 8 мая Украина отмечает День памяти и победы, посвященный жертвам Второй мировой войны. Читай, что значит эта дата в истории. Картинки с Днем памяти и примирения 8 мая Лозунг праздника Никогда снова! — имеет для нас особое значение. С 2014 года, когда война перестала быть историей, оно стало криком нашей души. Сегодня этот лозунг звучит как вызов: мы помним и не позволим забыть. Картинки с праздником — для тебя и твоих друзей. С Днем памяти и примирения. Мы помним каждого. И мы выбираем мир. *** С праздником 8 мая! Пусть Никогда снова станет реальностью, а не только нашей мечтой. С праздником 8 мая! Помним не для мести, а для правды. *** Поздравляю с праздником! Тишина над головой — это чья-то жертва, помним об этом. Раньше мы рассказывали: символ 8 мая: что означает красный мак и откуда появилась идея. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter