Картинки з Днем пам’яті та примирення — пам’ятаємо, щоб жити в мирі

День пам’яті та примирення в Україні — це день, коли біль минулого зливається з нашим болем сьогодні, коли пам’ять про жертв Другої Світової дає зрозуміти, чому ми знову змушені воювати за свою свободу.

8 травня ми згадуємо мільйони українців, які загинули у найкривавішій війні двадцятого століття. За різними підрахунками, їх було від восьми до десяти мільйонів. Із них понад п’ять мільйонів – цивільні.

Сьогодні, коли над нашими містами знову свистять ракети, ми говоримо: досить крові, досить смертей, досить руйнувань! Будьмо разом у це свято, привітаємо одне одного з Днем пам’яті та примирення. Картинки до Дня 8 травня — для тебе у матеріалі.

Картинки з Днем пам’яті та примирення

Відправ картинки тим, хто дорогий тобі, або надішли привітання зі святом в смс:

З Днем пам’яті та примирення! Цей день — не про перемогу, а про ціну, яку за неї заплатили.

Зі святом 8 травня! Пам’ятаємо тих, хто віддав життя у війні. Цінуємо мир, здобутий кров’ю.

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З Днем пам’яті та примирення! Пам’ятаємо. І не допустимо знову.

З Днем пам’яті та примирення! Вшануймо минуле, без якого не можна збудувати майбутнє.

Картинки з Днем пам’яті та примирення 8 травня

Гасло свята — Николи знову — має для нас особливе значення. З 2014 року, коли війна перестала бути лише історією, воно стало криком нашої душі. Сьогодні це гасло звучить як виклик: ми пам’ятаємо і не дозволимо забути.

Картинки зі святом — для тебе і твоїх друзів.

З Днем пам’яті та примирення. Ми пам’ятаємо кожного. І ми обираємо мир.

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Зі святом 8 травня! Хай Ніколи знову стане реальністю, а не лише нашою мрією.

Зі святом 8 травня! Пам’ятаємо не для помсти, а для правди.

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Вітаю зі святом! Тиша над головою — це чиясь жертва, пам’ятаймо про це.

Раніше ми розповідали: символ 8 травня: що означає червоний мак та звідки з’явилася ідея.

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