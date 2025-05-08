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Картинки з Днем пам’яті та примирення — пам’ятаємо, щоб жити в мирі

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Травня 2025, 12:30
з днем примирення картинки
Фото Pixabay
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