Картинки з Днем пам’яті та примирення — пам’ятаємо, щоб жити в мирі

Фото Pixabay День пам’яті та примирення в Україні — це день, коли біль минулого зливається з нашим болем сьогодні, коли пам’ять про жертв Другої Світової дає зрозуміти, чому ми знову змушені воювати за свою свободу. 8 травня ми згадуємо мільйони українців, які загинули у найкривавішій війні двадцятого століття. За різними підрахунками, їх було від восьми до десяти мільйонів. Із них понад п’ять мільйонів – цивільні. Сьогодні, коли над нашими містами знову свистять ракети, ми говоримо: досить крові, досить смертей, досить руйнувань! Будьмо разом у це свято, привітаємо одне одного з Днем пам’яті та примирення. Картинки до Дня 8 травня — для тебе у матеріалі. Картинки з Днем пам’яті та примирення Відправ картинки тим, хто дорогий тобі, або надішли привітання зі святом в смс: З Днем пам’яті та примирення! Цей день — не про перемогу, а про ціну, яку за неї заплатили. Зі святом 8 травня! Пам’ятаємо тих, хто віддав життя у війні. Цінуємо мир, здобутий кров’ю. *** З Днем пам’яті та примирення! Пам’ятаємо. І не допустимо знову. З Днем пам’яті та примирення! Вшануймо минуле, без якого не можна збудувати майбутнє. Читати на тему День пам’яті та перемоги — 8 травня у світовій історії та символізм цього дня для України 8 травня Україна відзначає День пам’яті та перемоги, присвячений жертвам Другої світової війни. Читай, що означає ця дата в історії. Картинки з Днем пам’яті та примирення 8 травня Гасло свята — Николи знову — має для нас особливе значення. З 2014 року, коли війна перестала бути лише історією, воно стало криком нашої душі. Сьогодні це гасло звучить як виклик: ми пам’ятаємо і не дозволимо забути. Картинки зі святом — для тебе і твоїх друзів. З Днем пам’яті та примирення. Ми пам’ятаємо кожного. І ми обираємо мир. *** Зі святом 8 травня! Хай Ніколи знову стане реальністю, а не лише нашою мрією. Зі святом 8 травня! Пам’ятаємо не для помсти, а для правди. *** Вітаю зі святом! Тиша над головою — це чиясь жертва, пам’ятаймо про це. Раніше ми розповідали: символ 8 травня: що означає червоний мак та звідки з’явилася ідея. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter