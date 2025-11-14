День ангела Зоряны: когда отмечают праздник и церковное значение имени

В современном ритме жизни многие украинцы продолжают уважать традиции, связанные с именами и церковными праздниками. Рассказываем, когда праздновать День ангела Зоряны в 2025 году, какая церковная форма имени и что это значит.

Когда именины Зоряны по новому церковному календарю?

Зоряна — украинское женское имя, являющееся сокращенной версией имени Зореслава. День ангела Зоряна отмечают дважды в год — 9 апреля и 14 ноября.

Для неканонических имен именины часто выбирают индивидуально – во время крещения или по дню памяти ближайшего святого. Если Зоряна крещена под другим именем (например, Заря), то День ангела празднуют согласно дате святого.

Когда день ангела Зоряны: церковное значение и происхождение

Имя происходит от слова звезда, символизирующего свет, яркость, новое начало и небесную красоту. В переводе имя означает ясная звезда или утренняя звезда. В славянской мифологии звезды ассоциировались с богинями рассвета, поэтому имя несет положительную энергетику силы, вдохновения и оптимизма.

В церковном контексте Зоряна не имеет прямого аналога в святцах, поэтому при крещении девочкам с таким именем часто дают церковное имя, близкое по звучанию или значению.

Самый распространенный вариант — Зоя (от греческого зоэ — жизнь), однако иногда ассоциируется с Астерией, женской формой от мужского имени Астерий. В Православной Церкви Украины рекомендуют выбирать имя во время таинства крещения, чтобы оно соответствовало канонам.

День ангела — это не только повод для поздравлений, но и возможность духовного размышления. Традиционно в этот день посещают храм, молятся за здоровье и благодарят небесного покровителя. Для Зоряны, чье имя связано со светом, можно подарить символические вещи: украшения со звездами, свечи или книги о космосе и вдохновении.

