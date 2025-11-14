День ангела Зоряни: коли відзначають свято та церковне значення імені

У сучасному ритмі життя багато українців продовжують шанувати традиції, пов’язані з іменами та церковними святами. Розповідаємо, коли святкувати День ангела Зоряни у 2025 році, яка церковна форма імені та що воно означає.

Коли іменини Зоряни за новим церковним календарем?

Зоряна — українське жіноче ім’я, що є скороченою версією ім’я Зореслава. День ангела Зоряна відзначають двічі на рік — 9 квітня та 14 листопада.

Для неканонічних імен іменини часто обирають індивідуально – під час хрещення або за днем пам’яті найближчого святого. Якщо Зоряна хрещена під іншим ім’ям (наприклад, Зоря), то День ангела святкують відповідно до дати того святого.

Коли день ангела Зоряни: церковне значення та походження

Ім’я походить від слова зоря, що символізує світло, яскравість, новий початок і небесну красу. У перекладі ім’я означає ясна зоря або ранкова зоря. У слов’янській міфології зорі асоціювалися з богинями світанку, тому ім’я несе позитивну енергетику сили, натхнення та оптимізму.

У церковному контексті Зоряна не має прямого аналога у святцях, тому при хрещенні дівчаткам з таким ім’ям часто дають церковне ім’я, близьке за звучанням або значенням.

Найпоширеніший варіант — Зоя (від грецького зое – життя), однак іноді асоціюють з Астерією, жіночою формою від чоловічого імені Астерій. У Православній Церкві України рекомендують обирати ім’я під час таїнства хрещення, щоб воно відповідало канонам.

День ангела — це не лише привід для привітань, а й нагода для духовного роздумування. Традиційно в цей день відвідують храм, моляться за здоров’я та дякують небесному покровителеві. Для Зоряни, чиє ім’я пов’язане зі світлом, можна подарувати символічні речі: прикраси з зірками, свічки або книги про космос і натхнення.

