Самый долгожданный праздник любителей мистики: когда отмечают Хэллоуин 2024

Яркий и мистический праздник Хэллоуин (Halloween) пришел в Украину относительно недавно и сразу нашел своих сторонников и противников.

Каждый год мы отмечаем Хэллоуин в конце второго месяца осени. Смотри дату празднования и как Хэллоуин отмечается в Украине в материале.

Хэллоуин (Halloween) — это видоизмененный праздник древних кельтов под названием Самайн. Он означал окончание сбора урожая.

Также в этот день чтили память предков. По легендам в этот день на землю возвращались души умерших, а вместе с ними — разная нечисть. Именно поэтому в этот день принято наряжаться в разных монстров, ведь маскировка была хорошей попыткой обмануть злых духов.

В Украине этот праздник воспринимают неоднозначно. Это связано с нашими многовековыми традициями, культурным наследием, религией и т.д.

Несмотря на это, в Украине на Хэллоуин в разных городах проводят массу тематических мероприятий. Как отмечают в Украине Хэллоуин? И когда его празднуют по всему миру?

Когда Хэллоуин 2025

Каждый год дата Хэллоуина неизменна: его празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году весь мир будет отмечать Хэллоуин со четверга на пятницу

Почему Хэллоуин празднуется 31 октября? Такая дата было выбрано неслучайно.

Дело в том, что кельты делили год на две равные половины: первый период длился с мая по октябрь, его считали добрым и светлым. А вот период с ноября по апрель был холодным и, соответственно, временем величайшего зла и тьмы.

Ночь с 31 октября на 1 ноября была границей между двумя отрезками года. Кстати, ночь с 30 апреля на 1 мая для кельтов была временем, когда добро и свет будто возвращаются на землю.

По их представлениям, именно на Хэллоуин между нашим миром и миром духов открывается невидимая дверь, через которую покойные родственники могут навестить своих потомков.

Уже в начале 20 века Хэллоуин потерял свое мистическое и жуткое значение, став для большинства веселым и радостным. Праздник стал популярным благодаря тому, что позволяет взрослым и малышам развлекаться и вместе проводить время.

Даже пандемия коронавируса не заставила отменить Хэллоуин в США, но ввела новые правила празднования: дистанция, обязательная маска (которая может стать идеальной частью костюмов) и гигиена рук.

Конечно, история этого торжества и его традиции нам немного чужды, но оригинальные костюмы, декорирование домов и веселье вписались и в украинскую культуру. Поэтому если ты поддерживаешь яркое празднование Хэллоуина, узнай, как празднуют Хэллоуин в европейских странах.

Через сколько дней Хэллоуин

Если ты очень ждешь этот праздник, держи отсчет до Хэллоуина!

Как празднуют Хэллоуин в Европе

На родине Хэллоуина, в Ирландии, родилась традиция собирать угощения.

Еще в древности, 1 ноября, было принято отдавать долги. Взрослые усиленно работали, чтобы это сделать, а у детей было время навестить друзей и родных, которые одаривали их яблоками и орехами.

Еще один признак Хэллоуина в Ирландии — особое праздничное меню, в котором обязательно должен быть колканнон. В состав этого блюда входит капуста, вареный картофель, лук.

Еще готовят яблочный пирог. В этот день в Дублине всегда многолюдно: туристы со всего мира съезжаются на массовые празднования главного мистического дня в году.

31 октября в городе проводятся разнообразные фестивали, тематические концерты, костюмированные конкурсы, просмотры ужастиков под открытым небом и многое другое!

Кстати, в Дублине когда-то придумали главную легенду Хэллоуина.

Когда-то жил молодой парень Джек. Он был очень скупым, и именно это его качество закрывало ему ворота в рай. После смерти он хотел обмануть дьявола, чтобы не попасть в ад.

Джек нарисовал на дереве крест, чтобы отвлечь его внимание. Именно из-за этого мужчину не пустили в ад. Затем он отправился в полный мрак и, чтобы осветить путь, положил в пустую тыкву зажженный уголек.

Именно эта легенда стала началом традиции вырезать страшные лица из тыквы и вставлять внутрь нее свечу.

Так как этот праздник в Ирландии празднуют с особым размахом, в другом ирландском городе Дерри в течение целых девяти дней проводят массовый карнавал.

На нем можно увидеть тысячи людей, переодетых в ведьм и разных мистических существ. На фестивале прохожие любуются танцами с огнем и впечатляющими фейерверками.

В Германии Хэллоуин отмечается с не меньшим размахом. Чего только стоит празднование в замке Франкенштейна! Туристы 31 октября приезжают в замок со всех стран.

Там можно посидеть на электрическом стуле, почувствовать себя в роли осужденного или положить голову на гильотину.

Существует поверье, что в Хэллоуин на крыше старинного замка появляется дух его владельца — сумасшедшего ученого Франкенштейна.

В Финляндии также любят праздновать Хэллоуин. Именно здесь проходит самый большой кинофестиваль, приуроченный к любимому мистическому празднику миллионов людей.

В кинотеатрах устраивают Night Visions. 31 октября здесь показывают ужастики, фэнтези и научную фантастику. В Хельсинки Хэллоуин начинается 31 октября, а празднование длится еще несколько дней.

С особым размахом Хэллоуин отмечают в Великобритании. Местные дети также ходят по улицам с ужасными тыквами, а город украшен мистическими атрибутами.

Именно в Лондоне накануне Хэллоуина проводят так называемые экскурсии по кладбищам, о которых ходят страшные легенды. В ту же ночь город наполняют десятки тысяч участников карнавала, а ночные клубы проводят вечеринки в честь праздника.

В Шотландии, Румынии, Франции, Испании и Италии тоже обожают праздник Хэллоуина и в честь него проводят много массовых развлечений.

Когда Хэллоуин в Украине: как празднуют Хэллоуин в Украине

Хэллоуин — относительно новый и не совсем привычный для нас праздник. Однако в разных городах Украины 31 октября проходят тематические вечеринки, маскарады и другие яркие мероприятия.

Те, кто не может приобщиться к массовым гуляниям, проводят этот день за просмотром фильмов ужасов. Многие люди в этот день также украшают свои дома тыквами, свечами и жуткой символикой праздника.

Идеи, как создать атмосферу на Хэллоуин

Создать тематический образ — не только костюм, но и цельный стиль: макияж, прическа, аксессуары, даже запах (например, ароматизированная свеча как часть образа). Атмосферный дом — украсить квартиру не классическими тыквами, а, скажем, черными цветами и привидениями из простыней. Мини-марафон историй ужасов — подготовить список коротких рассказов, страшных подкастов или фильмов и поделиться ими с друзьями. Хэллоуинское меню — сделать напитки или закуски в жутком стиле: печенье в виде пальцев, коктейли со льдом в форме черепов. Тайные приглашения — написать друзьям “заклятие-приглашение” в виде старинного письма или сообщения с зашифрованной подсказкой. Хэллоуинский квест — спрятать в квартире или дворе “страшные” подсказки и сделать поиск сокровищ.

Интересные факты о Хэллоуине

Считается, что истоки Хэллоуина достигают более 6000 лет. Этот праздник развился из кельтского праздника Самайн, который отмечался более двух тысяч лет назад, но его корни могут быть еще более старыми, связанными с древними ритуалами и верованиями.

В дополнение к предыдущему факту, страх перед Хэллоуином имеет свое официальное название — самайнофобия. Люди, страдающие от этого страха, могут испытывать сильную тревогу или панические атаки при мысли о празднике, его атрибутах или тематических мероприятиях.

Некоторые ритуалы на Хэллоуин ранее были направлены на поиск мужчины. Так, в XVIII веке одинокие женщины придумали традиции Хэллоуина, которые должны были помочь им встретить свою романтическую пару. К примеру, женщины бросали яблочную кожуру через плечо, надеясь увидеть инициалы своего будущего мужа в узоре, который они сделали, когда упали.

А пока ты только ждешь настоящего празднования, можешь вдохновиться одним из фильмов о Хэллоуине. Мы сделали тебе настоящую атмосферную подборку.

