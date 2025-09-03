Найочікуваніше свято любителів містики: коли відзначають Хелловін 2025

Яскраве і містичне свято Хелловін (Halloween) прийшло в Україну відносно нещодавно, та одразу знайшло своїх прихильників і противників.

Щороку ми відзначаємо Хелловін наприкінці другого місяця осені. Дивися дату святкування і як Хелловін відзначають в Україні в матеріалі.

Хелловін (або ще Хелловін) — це видозмінене свято древніх кельтів під назвою Самайн. Він означав закінчення збору врожаю.

Також цього дня вшановували предків. За легендами тоді на землю поверталися душі померлих, а разом з ними — різна нечисть. Саме тому в цей день заведено виряджатися у різних монстрів, адже маскування було спробою обдурити злих духів.

В Україні це свято сприймають неоднозначно. Це пов’язано з нашими багатовіковими традиціями, культурною спадщиною, релігією тощо.

Попри це, в Україні на Хелловін у різних містах проводять масу тематичних заходів. Як відзначають в Україні Хелловін? І коли його святкують у всьому світі?

Коли Хелловін 2025

Щороку дата Хелловіну незмінна: його святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Цьогоріч весь світ відзначатиме Хелловін з четверга на п’ятницю.

Чому Хелловін святкують 31 жовтня? Таку дату обрали не випадково.

Річ у тому, що кельти ділили рік на дві рівні половини: перший період тривав з травня по жовтень, його вважали добрим і світлим. Натомість період з листопада по квітень був холодним і, відповідно, часом найбільшого зла і темряви.

Ніч із 31 жовтня на 1 листопада була межею між цими двома відрізками року. До речі, ніч з 30 квітня на 1 травня для кельтів була часом, коли добро і світло нібито повертаються на землю.

За їхніми уявленнями, саме на Хелловін між нашим світом і світом духів відчиняються невидимі двері, через які покійні родичі можуть навідати своїх нащадків.

Уже на початку 20 століття Хелловін втратив своє містичне й моторошне значення, ставши для більшості веселим і радісним. Свято набуло популярності завдяки тому, що дає змогу і дорослим, і малим разом розважатись та проводити час.

Навіть пандемія коронавірусу не змусила скасувати Хелловін у США, але ввела нові правила святкування: дистанція, обов’язкова маска (яка може стати ідеальною частиною костюмів) та гігієна рук.

Звичайно, історія цього свята і його традиції дещо нам чужі, але оригінальні костюми, декорування будинків та веселощі вписалися і в українську культуру. Тож якщо ти підтримуєш яскраве святкування Хелловіну, дізнайся, як святкують Хелловін у європейських країнах.

За скільки днів Хелловін

Якщо ти дуже чекаєш на це свято, тримай відлік до Хелловіну!

Як святкують Хелловін у Європі

На батьківщині Хелловіну, в Ірландії, народилася традиція збирати частування.

Ще в давнину, 1 листопада було заведено віддавати борги. Дорослі посилено працювали, щоб це зробити, а у дітей був час відвідати друзів і рідних, які обдаровували їх яблуками та горіхами.

Ще одна ознака Хелловіну в Ірландії — особливе святкове меню, в якому обов’язково має бути колканон. До складу цієї страви входить капуста, варена картопля, цибуля.

Ще готують яблучний пиріг. Цього дня у Дубліні завжди людно: туристи з усього світу з’їжджаються на масові святкування головного містичного дня у році.

31 жовтня у місті проводять різноманітні фестивалі, тематичні концерти, костюмовані конкурси, перегляди фільмів жахів просто неба та багато іншого!

До речі, у Дубліні свого часу придумали головну легенду Хелловіну.

Колись жив молодий хлопець Джек. Він був дуже скупим, і саме ця його якість закривала йому ворота до раю. Після смерті він хотів обдурити диявола, щоб не потрапити в пекло.

Джек намалював на дереві хрест, щоб відвернути його увагу. Саме через цю дію чоловіка не пустили у пекло. Після цієї виграшки він вирушив у повну темряву і, щоб освітити шлях, поклав у порожній гарбуз запалену вуглину.

Ця легенда стала початком традиції вирізати страшні обличчя з гарбуза і вставляти всередину нього свічку.

Оскільки це свято в Ірландії відзначають з особливим розмахом, в іншому ірландському місті, Деррі, цілих дев’ять днів проводять масовий карнавал.

На ньому можна побачити тисячі людей, переодягнених у відьом та різних містичних істот. На фестивалі перехожі милуються танцями з вогнем та дивовижними феєрверками.

У Німеччині Хелловін відзначається з не меншим розмахом. Чого тільки вартує святкування в замку Франкенштейна! Туристи 31 жовтня приїжджають у замок з усіх усюд.

Там можна посидіти на електричному стільці, відчути себе в ролі засудженого або покласти голову на гільйотину.

Існує повір’я, що в Хелловін на даху старовинного замку з’являється дух його власника — божевільного вченого Франкенштейна.

У Фінляндії також полюбляють святкувати Хелловін. Саме тут проходить найбільший кінофестиваль, присвячений улюбленому містичному святу мільйонів людей.

У кінозалах влаштовують Night Visions. 31 жовтня тут демонструють фільми жахів, фентезі й наукову фантастику. У Гельсінкі Хелловін починається 31 жовтня, а святкування триває ще кілька днів.

З особливим розмахом Хелловін відзначають у Великій Британії. Місцеві діти також ходять вулицями з жахливими гарбузами, а місто прикрашають містичними атрибутами.

Саме у Лондоні напередодні Хелловіну проводять так звані екскурсії по цвинтарях, про які ходять страшні легенди. У ту саму ніч місто наповнюють десятки тисяч учасників карнавалу, а нічні клуби проводять вечірки на честь свята.

У Шотландії, Румунії, Франції, Іспанії та Італії теж обожнюють свято Геловіну, і на його честь проводять багато масових розваг.

Коли Хелловін в Україні: як святкують Хелловін в Україні

Хелловін — відносно нове і не зовсім звичне для нас свято. Втім, це не заважає тому, що у різних містах України 31 жовтня проходять тематичні вечірки, маскаради та інші яскраві дійства.

Ті, хто не мають змоги долучитися до масових гулянь, проводять цей день, переглядаючи фільмів жахів. Багато людей також прикрашають свої будинки гарбузами, свічками та моторошною символікою свята.

Ідеї, як створити атмосферу на Хелловін

Створити тематичний образ — не лише костюм, а й цілісний стиль: макіяж, зачіска, аксесуари, навіть запах (наприклад, ароматизована свічка як частина образу). Атмосферний дім — прикрасити квартиру не класичними гарбузами, а, скажімо, чорними квітами та привидами з простирадл. Міні-марафон історій жахів — підготувати список коротких оповідань, страшних подкастів або фільмів і поділитися ними з друзями. Хелловінське меню — зробити напої чи закуски у моторошному стилі: печиво у вигляді пальців, коктейлі з льодом у формі черепів. Таємні запрошення — написати друзям “закляття-запрошення” у вигляді старовинного листа чи повідомлення із зашифрованою підказкою. Хелловінський квест — сховати у квартирі чи дворі “страшні” підказки та зробити пошук скарбів.

Цікаві факти про Хелловін

Вважається, що джерела Хелловіну сягають понад 6000 років. Це свято розвинулося з кельтського свята Самайн, яке відзначалося понад дві тисячі років тому, але його коріння можуть бути ще старішими, пов’язаними з давніми ритуалами та віруваннями.

На додачу до попереднього факту, страх перед Хелловіном має свою офіційну назву — самайнофобія. Люди, які страждають від цього страху, можуть відчувати сильну тривогу або панічні атаки при думці про свято, його атрибути або тематичні заходи.

Деякі ритуали на Хелловін раніше були спрямовані на пошук чоловіка. Відтак, у XVIII столітті самотні жінки придумали традиції Хелловіну, які повинні були допомогти їм зустріти свою романтичну пару. Приміром, жінки кидали яблучні шкірки через плече, сподіваючись побачити ініціали свого майбутнього чоловіка у візерунку, який вони зробили, коли впали.

А поки ти лише чекаєш на справжнє святкування, можеш надихнутися одним із фільмів про Хелловін. Ми зробили для тебе справжню атмосферну підбірку.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!