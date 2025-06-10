Когда День мотоциклиста 2025 года: дата и история праздника свободы на двух колесах

Если ты фанат езды на мотоцикле, это многое говорит о натуре: воле к свободе, жажде скоростей и маневренности, иногда — о желании рисковать, и всегда — о стремлении быть частью когорты байкеров.

Каждый год летом они празднуют Всемирный день мотоциклиста. На какое число приходится праздник, и как он возник — рассказываем в материале.

Когда День мотоциклиста 2025 в Украине

До 2008 года Всемирный день мотоциклиста имел не ту дату, что сейчас, его отмечали в третью среду июля. Однако с 2008-го праздник был перенесен на третий понедельник июня. Почему? Все просто: июнь более теплый и сухой почти во всем мире, следовательно, больше мотоциклистов могут сесть на свой байк и присоединиться к празднованию. Потому что, согласись, погода для байкера — не последний фактор комфорта.

В 2025 году День мотоциклиста выпадает на 16 июня. Однако существует другой вариант для празднования: 21 июня, в День летнего солнцестояния.

Главная идея Дня мотоциклиста — показать, что байкеры имеют такие же права на дороге, как водители автомобилей или пешеходы. И важно уважать их интересы, иметь дорожную культуру и разрешать спорные вопросы без конфликтов, мирно и культурно.

Байкеры, кстати, довольно убедительно это демонстрируют: мотоциклы не создают пробок, им не нужно много парковочного места, а еще они имеют существенное преимущество — потребляют значительно меньше, чем автомобили, горючего. Так что польза мотоциклов очевидна и для трафика, и для окружающей среды.

Когда раньше отмечали Всемирный день мотоциклиста — предыстория праздника

История празднования Всемирного дня мотоциклиста начинается 22 июля 1992 года. В эту дату мото-энтузиасты в разных странах мира решили на один день оставить свои автомобили дома и поехать на работу на мотоциклах и скутерах.

Так родилась идея, которая получила название Ride to Work Day, что переводится как: На работу на мотоцикле. Сначала это была просто акция, но со временем она превратилась в день единения байкерского сообщества.

Уже через несколько лет, в середине 90-х, 22 июля к акции присоединились более пяти тысяч человек — и это только те, кто официально заявил. В 1997 году заработал сайт ridetowork.org, соединивший мотоциклистов со всего мира. Они стали обмениваться опытом, делиться советами и готовиться к ежегодным заездам.

Вплоть до 2000 года все происходило неформально — нужно было просто выбрать дату на сайте и найти единомышленников. Но потом появилась некоммерческая организация Ride To Work Inc., которая начала официально поддерживать байкеров в США и Европе — юридически, технически и информационно.

Так небольшая акция байкеров превратилась в ежегодный международный праздник для тех, кто считает: мотоцикл – это не просто средство передвижения, а стиль жизни и свобода на двух колесах.

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