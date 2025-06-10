Коли День мотоцикліста 2025: дата та історія свята свободи на двох колесах

Якщо тобі до вподоби мотоцикл, це багато говорить про натуру: волю до свободи, жагу швидкостей та маневреності, іноді — про бажання ризикувати, і завжди — про прагнення бути частиною когорти байкерів.

Щороку влітку вони святкують Всесвітній день мотоцикліста. На яке число припадає свято і як воно виникло — розповідаємо у матеріалі.

Коли День мотоцикліста 2025 в Україні

До 2008 року Всесвітній день мотоцикліста мав не ту дату, що нині, його відзначали у третю середу липня. Проте з 2008-го свято перенесли на третій понеділок червня. Чому? Все просто: червень тепліший і сухіший майже в усьому світі, отже, більше мотоциклістів можуть сісти на свій байк і приєднатися до святкувань. Бо, погодься, погода для байкера — не останній чинник комфорту.

У 2025 році День мотоцикліста припадає на 16 червня. Проте існує інший варіант для святкування: 21 червня, у День літнього сонцестояння. Читати на тему Незібраний мотоцикл досі чекає у майстерні — історія військового з фронту, що виготовляв кастомні байки Військовий розповів, чим займався до війни й що робить на фронті зараз.

Головна ідея Дня мотоцикліста — показати, що байкери мають такі ж права на дорозі, як і водії автівок чи пішоходи. І важливо поважати їхні інтереси, мати дорожню культуру і розв’язувати спірні питання без конфліктів, мирно і культурно.

Байкери, до речі, доволі переконливо це демонструють: мотоцикли не створюють заторів, їм не потрібно багато місця для паркування, а ще вони мають суттєву перевагу — споживають значно менше, ніж автомобілі, пального. Тож користь мотоциклів очевидна і для трафіку, і для довкілля.

Коли раніше відзначали Всесвітній день мотоцикліста — передісторія свята

Історія святкування Всесвітнього дня мотоцикліста бере початок 22 липня 1992 року. Саме тоді мотоентузіасти в різних країнах світу вирішили на один день залишити свої автомобілі вдома й поїхати на роботу на мотоциклах і скутерах.

Так народилася ідея, яка отримала назву Ride to Work Day, що перекладається, як: На роботу на мотоциклі. Спершу це була просто акція, але з часом вона перетворилася на день єднання байкерської спільноти.

Уже за кілька років, у середині 90-х, 22 липня до акції доєдналися понад п’ять тисяч людей — і це лише ті, хто офіційно про це заявив. У 1997 році запрацював сайт ridetowork.org, який поєднав мотоциклістів з усього світу. Вони почали обмінюватися досвідом, ділитися порадами й готуватися до щорічних заїздів.

Аж до 2000 року все відбувалося доволі неформально — потрібно було просто обрати дату на сайті й знайти однодумців. Але згодом з’явилася некомерційна організація Ride To Work Inc., яка почала офіційно підтримувати байкерів у США та Європі — юридично, технічно та інформаційно.

Так невелика акція байкерів перетворилася на щорічне міжнародне свято для тих, хто вважає: мотоцикл — це не просто засіб пересування, а стиль життя і свобода на двох колесах.

Дізнайся також, зі скількох років можна водити мотоцикл чи авто, які категорії водіїв існують і скільки коштує оформити документи.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.