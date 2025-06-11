Когда День женского счастья 2025: дата и поздравления в прозе

На 21 февраля выпадает интересная дата — Всемирный день женского счастья. Целью этого дня является не просто забота о женщинах, а привлечение внимания к проблемам женской депрессии. Международный день женского счастья: как поздравить и что желать — читай в материале.

Когда День женского счастья и интересные факты об этом празднике

День женского счастья в Украине празднуют несколько раз в год. Также известно, что:

Всемирный день женского счастья — это международный неофициальный праздник. Его отмечают каждый год три раза — 18 октября, 21 февраля и 11 июня. Праздник придумала американка Карин Рокинд (Carin Rockind) в 2017 году. Она хотела помочь женщинам в борьбе с депрессией и с обретением счастья. Девушка сама пережила и прошла через затяжную депрессию, поэтому хотела делиться с другими девушками своими предложениями, как достичь душевного баланса и зарядиться положительными эмоциями. Ее идея нашла поддержку в США, а затем и за рубежом.

С Днем женского счастья 21 февраля: поздравления в прозе

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С Днем женского счастья! Желаю быть всегда счастливой, радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь рядом верных, надежных друзей и, главное — любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и радостной, какой ты есть!

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С Днем женского счастья! Пусть твоя голова кружится только от любви, а земля уходит из-под ног от счастья. Пусть тебя всегда согревают теплые слова близких и родных, пусть твое сердце никогда не познает разочарования. Желаю много тебе улыбок и позитива в жизни.

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С праздником! В этот день хочу пожелать тебе самого главного — ментального здоровья, психической устойчивости и много света, радости и добра! Желаю всегда оставаться на позитиве!

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Поздравляю! От всей души хочу тебе пожелать душевной стойкости, любви, много хороших моментов и невероятных эмоций! Мира и света тебе!

С Днем женского счастья: поздравления в стихах

Почаще близким улыбайся,

Тепло души дари любя!

Веселой, яркой оставайся!

Все краски счастья — для тебя!

***

От души с днем счастья поздравляю,

И искренне тебе его желаю.

А еще улыбок, солнца, доброты,

Море позитива, океан любви.

Всегда лишь белой в жизни полосы,

И пусть исполнятся скорей твои мечты!

***

Пусть словно в сказке сбудутся мечты,

И станет жизнь чудесной, легкой, яркой!

Вокруг цветут прекрасные цветы

И дарят все желанные подарки!

***

Пусть судьба тебе нежно улыбнется,

И радость в сердце зазвучит!

Пусть каждый день в жизни

Дарит тебе счастье и теплые воспоминания!

***

Пусть будет уют, покой и мир,

Любви пылкой безграничный водоворот.

Пусть все желания осуществляются вмиг,

А сердце от счастья ежедневно пусть трепещет!

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