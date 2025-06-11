Когда День женского счастья 2025: дата и поздравления в прозе

Фото Unsplash На 21 февраля выпадает интересная дата — Всемирный день женского счастья. Целью этого дня является не просто забота о женщинах, а привлечение внимания к проблемам женской депрессии. Международный день женского счастья: как поздравить и что желать — читай в материале. Когда День женского счастья и интересные факты об этом празднике День женского счастья в Украине празднуют несколько раз в год. Также известно, что: Всемирный день женского счастья — это международный неофициальный праздник. Его отмечают каждый год три раза — 18 октября, 21 февраля и 11 июня. Праздник придумала американка Карин Рокинд (Carin Rockind) в 2017 году. Она хотела помочь женщинам в борьбе с депрессией и с обретением счастья. Девушка сама пережила и прошла через затяжную депрессию, поэтому хотела делиться с другими девушками своими предложениями, как достичь душевного баланса и зарядиться положительными эмоциями. Ее идея нашла поддержку в США, а затем и за рубежом. Читать по теме Масленица 2025: традиции и как празднуют в Украине Какие традиции на Масленицу в Украине? Расскажем подробно в материале. С Днем женского счастья 21 февраля: поздравления в прозе *** С Днем женского счастья! Желаю быть всегда счастливой, радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь рядом верных, надежных друзей и, главное — любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и радостной, какой ты есть! *** С Днем женского счастья! Пусть твоя голова кружится только от любви, а земля уходит из-под ног от счастья. Пусть тебя всегда согревают теплые слова близких и родных, пусть твое сердце никогда не познает разочарования. Желаю много тебе улыбок и позитива в жизни.*** С праздником! В этот день хочу пожелать тебе самого главного — ментального здоровья, психической устойчивости и много света, радости и добра! Желаю всегда оставаться на позитиве! *** Поздравляю! От всей души хочу тебе пожелать душевной стойкости, любви, много хороших моментов и невероятных эмоций! Мира и света тебе! С Днем женского счастья: поздравления в стихах Почаще близким улыбайся, Тепло души дари любя! Веселой, яркой оставайся! Все краски счастья — для тебя! *** От души с днем счастья поздравляю, И искренне тебе его желаю. А еще улыбок, солнца, доброты, Море позитива, океан любви. Всегда лишь белой в жизни полосы, И пусть исполнятся скорей твои мечты! *** Пусть словно в сказке сбудутся мечты, И станет жизнь чудесной, легкой, яркой! Вокруг цветут прекрасные цветы И дарят все желанные подарки! *** Пусть судьба тебе нежно улыбнется, И радость в сердце зазвучит! Пусть каждый день в жизни Дарит тебе счастье и теплые воспоминания! *** Пусть будет уют, покой и мир, Любви пылкой безграничный водоворот. Пусть все желания осуществляются вмиг, А сердце от счастья ежедневно пусть трепещет! Ранее мы рассказывали о субъективном благополучии и как оно меняет наше мировосприятие. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter