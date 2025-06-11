Коли День жіночого щастя 2025: дата та привітання в прозі

Фото Unsplash На 21 лютого припадає цікава дата — Всесвітній день жіночого щастя. Метою цього дня є не просто піклування про жінок, а привернення уваги до проблем жіночої депресії. Міжнародний день жіночого щастя: як привітати та чого бажати — читай у матеріалі. Коли День жіночого щастя та цікаві факти про це свято День жіночого щастя в Україні святкують кілька разів на рік. Також відомо, що: Всесвітній день жіночого щастя — це міжнародне неофіційне свято. Його відзначають щороку тричі — 18 жовтня, 21 лютого та 11 червня. Свято вигадала американка Карін Рокінд (Carin Rockind) у 2017 році. Вона хотіла допомогти жінкам подолати депресію та здобути щастя. Дівчина сама пережила та пройшла через затяжну депресію, тому хотіла ділитися з іншими дівчатами своїми пропозиціями, як досягти душевного балансу та зарядитись позитивними емоціями. Її ідея знайшла підтримку у США, а згодом і за кордоном. Читати на тему Масляна 2025: традиції та як святкують в Україні Масляна та традиції її святкування — у матеріалі Вікон. З Днем жіночого щастя 21 лютого: привітання у прозі *** З Днем жіночого щастя! Бажаю бути завжди щасливою, радіти життю, насолоджуватися кожною хвилиною, мріяти, завжди мати поруч вірних, надійних друзів і, головне — кохати й бути коханою. Залишайся завжди такою ж молодою, світлою, доброю, веселою та радісною, якою ти є! ***З Днем жіночого щастя! Нехай твоя голова паморочиться тільки від кохання, а земля йде з-під ніг від щастя. Нехай тебе завжди зігрівають теплі слова близьких та рідних, нехай твоє серце ніколи не пізнає розчарування. Бажаю багато тобі посмішок та позитиву в житті. *** Зі святом! Цього дня хочу побажати тобі найголовнішого — ментального здоров’я, психічної стійкості та багато світла, радості та добра! Бажаю завжди залишатись на позитиві! *** Вітаю! Від щирого серця хочу тобі побажати душевної стійкості, любові, багато хороших моментів та неймовірних емоцій! Миру та світла тобі! З Днем жіночого щастя: вітання у віршах Хай доля збереже тебе Від зла, від бід, від негараздів Нехай в душі твоїй дзвенить, Як пісня жайворонка, щастя. *** Щастя не буває забагато, Тож у цей чудовий теплий день Хай буде у твоєму серці свято, А душа співає хай пісень! *** Хай доля тобі ніжно всміхнеться, І радість у серці озветься! Нехай кожен день у житті Дарує тобі щастя й теплі спогади! *** Нехай буде затишок, спокій і мир, Кохання палкого безмежний вир. Нехай всі бажання здійснюються вмить, А серце від щастя щодня хай тремтить! Раніше ми розповідали про субʼєктивний добробут та як він змінює наше світосприйняття. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter