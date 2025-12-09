Когда носят вечерю 2025: дата по новому календарю и традиции этого дня

Сочельник в Украине — это особое время, преисполненное духовности и древних традиций, которые живут в сердцах украинцев на протяжении веков. Отмечают его в канун Рождества Христова, 24 декабря (ранее 6 января), когда, согласно народным верованиям, небеса ближе всего к земле, а свет Вифлеемской звезды, указавший мудрецам путь к новорожденному Иисусу, наполняет сердца людей надеждой и любовью.

Одной из давних традиций в Украине является ношение вечери крестным родителям. Подробнее о том, когда носят вечерю в 2025 году и какие традиции есть в это время — рассказываем далее в материале.

Когда носят вечерю 2025

В 2025 году Рождество будут праздновать 25 декабря. Все потому, что с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, согласно которому большинство церковных праздников отмечают на 13 дней раньше.

Соответственно дата, когда нужно носить вечерю в 2025 году, изменилась: дети по традиции должны носить крестным родителям в Святой вечер, который отмечают в канун Рождества Христова, 24 декабря (ранее 6 января).

Верующие, чьи приходы решили не переходить на новый календарь и остаться на старом календаре будут отмечать Сочельник и Рождество, как и раньше, 6 и 7 января соответственно.

Какие традиции существуют в Сочельник

Как правило, в Святой вечер крестники носят своим крестным родителям корзину с вечерей. В нее обязательно нужно положить кутью и хлеб. Все остальное остается на собственное усмотрение.

Во время приветствия нужно сказать: Христос рождается! и в ответ — Славим его! После того как ребенок поздоровался с крестными родителями нужно сказать: Мама и отец вечерю прислали. Добрый вечер! и передать корзину с вечерей.

Взамен крестные родители дают детям фрукты, сладости, деньги или подарки.

Также есть поверье, что нельзя домой забирать посуду, в которой была принесена вечеря. Поэтому, как правило, ее приносили в красивой подарочной посуде.

