Коли носять вечерю 2025: дата за новим календарем та традиції цього дня

Святвечір в Україні — це особливий час, сповнений духовності та давніх традицій, які живуть у серцях українців впродовж століть. Відзначають його у переддень Різдва Христового, 24 грудня (раніше 6 січня), коли, згідно з народними віруваннями, небеса найближче до землі, а світло Вифлеємської зірки, що вказало мудрецям шлях до новонародженого Ісуса, наповнює серця людей надією та любов’ю.

Одна з давніх традицій в Україні — приносити вечерю хрещеним батькам. Детальніше про те, коли носять вечерю у 2025 році та які традиції є у цей час — розповідаємо далі у матеріалі.

Коли носять вечерю 2025

У 2025 році Різдво святкуватимуть 25 грудня. ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, згідно з яким більшість церковних свят відзначають на 13 днів раніше.

Тож відповідно дата, коли треба носити вечерю у 2025 році, змінилася: діти, за традицією, мають носити хрещеним батькам у Святий вечір, який відзначають у переддень Різдва Христового, 24 грудня (раніше 6 січня).

Віряни, чиї парафії вирішили не переходити на новий календар та залишитися на старому календарі, відзначатимуть Святвечір та Різдво як і раніше, 6 та 7 січня відповідно.

Які традиції існують у Святвечір

Як правило, у Святий вечір хрещеники носять своїм хрещеним батькам кошик з вечерею. У неї обов’язково потрібно покласти кутю та хліб. Все інше залишається на власний розсуд.

Під час вітання потрібно сказати: “Христос народжується!” і у відповідь — “Славимо його!” Після того, як дитина привіталася з хрещеними батьками, потрібно сказати: “Мама та тато вечерю надіслали. Доброго вечора!” та передати кошик з вечерею.

Взамін хрещені батьки дають дітям фрукти, солодощі, гроші чи подарунки.

Також є повір’я, що не можна додому забирати посуд, у якому була принесена вечеря. Тож, як правило, її приносили у красивому подарунковому посуді.

