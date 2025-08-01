Когда святят мед на Спаса 2025 и что еще стоит положить в праздничную корзину

По старому стилю церковного календаря 14 августа украинцы отмечают Медовый Спас или Маковея. После перехода на новый календарь этот праздник приходится на 1 августа. Главным атрибутом Медового Спаса есть мед, который верующие несут в церковь для освящения. Далее мы расскажем, когда святят мед на Спаса, а также зачем это делают и что еще стоит положить в корзину.

Когда святят мед

Христиане празднуют три Спаса: Медовый (Маковея), Яблочный и Ореховый. Из-за смены церковных календарей некоторые верующие праздновали Медовый Спас еще 1 августа, а другая часть идет в церковь, 14 августа.

Однако общим остается вопрос: когда освящают мед и как нужно употреблять священный продукт.

Мед нужно положить в праздничную корзину и пойти в церковь в день празднования Медового Спаса, 1 (14) августа.

Считается, что освященный мед может помочь исцелиться человеку: его следует использовать для профилактики всех болезней.

Люди верят, что если полакомиться им сразу после церкви и запить его священной водой, можно улучшить свое самочувствие.

Медовый Спас 2025: что еще кладут в корзину

В этот день следует положить в свою корзину:

овощи и фрукты, которые дала земля — считается, что освященные продукты будут дарить людям крепкое здоровье после потребления;

маковейчики — букеты из полевых цветов, которые потом нужно поставить в доме как защиту от бед и горя. Букет делают из цветов васильков, любистка, бархатцев, а главным украшением являются маковые головки;

воду;

мед;

выпечку с маком;

хрен;

соль.

Все эти продукты нужно употребить, выбрасывать священное — строго воспрещается.

В корзину нельзя класть алкоголь, мясные и материальные ценности, деньги.

Как красиво поздравить близких с Медовым Спасом – читай в нашем материале.

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