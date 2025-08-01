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Когда святят мед на Спаса 2025 и что еще стоит положить в праздничную корзину

Виктория Мельник, журналист сайта 01 августа 2025, 09:45
Когда святят мед на Спаса 2025 и что еще стоит положить в праздничную корзину
Фото Unsplash

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