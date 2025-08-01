Коли святять мед на Спаса 2025 та що ще варто покласти у святковий кошик

За старим стилем церковного календаря 14 серпня українці відзначають Медовий Спас, або Маковія. Після переходу на новий календар, це свято припадає на 1 серпня. Головним атрибутом Медового Спаса є мед, який віряни несуть у церкву для освячування. Далі ми розповімо, коли святять мед на Спаса, а також для чого це роблять і що ще варто покласти у кошик.

Коли святять мед

Християни святкують три Спаса: Медовий (Маковія), Яблучний та Горіховий. Через зміну церковних календарів деякі віряни святкували Медовий Спас ще 1 серпня, а інша частина йде до церкви, 14 серпня.

Однак спільним залишається питання: коли освячують мед і як треба споживати свячений продукт.

Мед треба покласти до святкового кошика й піти до церкви у день святкування Медового Спаса, 1 (14) серпня.

Вважається, що освячений мед може допомогти зцілитися людині: його варто вживати для профілактики усіх хвороб.

Люди вірять, що якщо поласувати ним одразу після церкви та запити його свяченою водою, можна покращити своє самопочуття.

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Медовий Спас 2025: що ще кладуть у кошик

У цей день варто покласти до свого кошика:

овочі та фрукти, які дала земля — вважається, що освячені продукти будуть дарувати людям міцне здоровʼя після споживання;

маковійчики — букети із польових квітів, які потім треба поставити в оселі як захист від бід та горя. Букет роблять з квітів волошок, любистку, чорнобривців, а головною окрасою є макові головки;

воду;

мед;

випічку з маком;

хрін;

сіль.

Всі ці продукти треба спожити, викидати освячене — суворо забороняється.

У кошик не можна класти алкоголь, мʼясне та матеріальні цінності, гроші.

Як влучно привітати з Медовим Спасом — читай у нашому матеріалі.

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