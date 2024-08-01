Поздравления с Медовым Спасом — щедрого и счастливого праздника!

1 августа 2024 года Украина празднует Медовый Спас — один из величайших церковных праздников, особо почитаемых в народе. В этом году его дата изменилась, ведь с 1 сентября 2023 Украинская Православная Церковь перешла на юлианский календарь, и теперь мы отмечаем все праздники на 13 дней раньше. Искренние поздравления с Медовым Спасом в стихах и своими словами для родных и друзей — читай в материале.
Празднование Медового Спаса или Маковея имеет корни, глубоко уходящие в историю нации. В этот день, согласно древним традициям, украинцы приносят в храм и освящают букеты-маковейчики из трав и головок мака, которые весь следующий год будут служить домашним оберегом.
В этот день освящают мед, пекут невероятно вкусные медовые пироги, маковники и угощают ими домашних и друзей, проявляя гостеприимство ко всем, кто мил твоему сердцу.
А еще тепло приветствуют друг друга с праздником, желают здоровья, сил и непременно мира нашему общему дому — Украине.
Наступил Медовый спас.Кушай сладость полной ложкой!И пусть дарит жизнь сейчасТолько к радости дорожки!
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С Медовым Спасом поздравляю!Сладкой жизни я желаю.Пускай Господь вас защититОт бед, невзгод и от обид.
Пусть Медовый Спас приноситСчастье, солнышко, добро,Даст любовь, прогонит слёзы,Чтоб во всём тебе везло!
Чтоб удача улыбалась,Пела в сердце красота,Жизнь прекрасной чтоб казалась,И исполнилась мечта!
Спас Медовый подоспел,Лето провожая.В сотах мед уже поспел,Праздник обещая.Этот день календаряКличут Лакомкой не зря:Первый Спас, Медовый Спас,Кое-что для нас припас,Приготовил сладостиДля медовой радости!
Жизнь пусть льется сладким медом,Единения с природой,Исполнения мечтыИ добра, и красоты!
Пусть же Крест ЖивотворящийПринесет всем людям счастье!А Спаситель нам с любовьюШлет и силу, и здоровье!
Поздравляю тебя с Медовым Спасом и желаю сладкой и чистой, как свежий мед, жизни! Вкусного, как маковые пироги, застолья! Веселого, как праздничный маковейчик, дня! Счастливого тебе празднования!
Пусть Маковей принесет твоему сердцу покой, душе — надежду, придаст сил и здоровья телу! Пусть встречаются на твоем пути только добрые люди, а каждый день радует чудесным известием. Божьего тебе благословения!
Поздравляю тебя с Медовым Спасом! Пусть будет твоя жизнь, как пригожий летний день — полна солнца и безоблачна. Пусть сердце отдохнет от тревог, а у судьбы будет медовый привкус радости и любви!
Поздравляю тебя с праздником Маковея! Пусть цветет твоя душа надеждами, как поле — маковыми цветами, а жизнь будет исполнена летней красоты и медового счастья! Красочных тебе дней, солнечных эмоций и безоблачного мирного неба над головой!
Поздравляю тебя с Медовым Спасом и всем сердцем желаю, чтобы родные были счастливы и здоровы, в семье был мир и достаток. А друзья были стеной, которая защитит от холодных ветров судьбы! Сладкого и вкусного тебе праздника!
Раньше мы рассказывали о традициях Медового Спаса, и что нельзя делать в этот день.
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