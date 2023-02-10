Театры, стендапы и концерты: куда пойти 14 февраля в Киеве

Если ты не хочешь сидеть дома в День всех влюбленных, то в столице в этот день планируется много интересных событий. Например, можно посетить музей медуз, планетарий, океанариум, пойти кататься на коньках или сходить в театр. Куда пойти 14 февраля в Киеве — читай в материале.

Куда пойти 14 февраля в Киеве: морская тематика

Киевский музей медуз. Здесь ты сможешь увидеть экзотическую коллекцию живых медуз, которая находится в центре города. Также здесь показывают научные фильмы, можно посмотреть в микроскоп и узнать много интересных фактов о жизни медуз. Стоимость билетов — от 130 до 300 грн.

Также можно посетить киевский океанариум Морская сказка. Это — музей с живыми экспонатами, где 2600 жителей морей и океанов ожидают посетителей. Цены на билеты варьируются от 200 до 300 грн.

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Куда пойти 14 февраля в столице: театры

Театр на Михайловской предлагает в этот день посетить авантюрную комедию под названием Эклеры на миллион (цена за билет — 500 грн). Киевский академический театр Колесо приглашает всех желающих на спектакль Ночь любви (200 грн). Киевский академический театр будет представлять 8 шагов танго (300 грн). Билеты от 60 грн можно найти на сайте театра Леси Украинки. Там будут ставить спектакль Семейный ужин. А вот театр на Подоле будет удивлять представлением под названием Царь Эдип (250–700 грн). 22 театр готовит тематический спектакль Квантовая физика любви (от 290 грн). В Октябрьском дворце на День Святого Валентина будут показывать Возвращение блудного отца (250–900 грн). Черный квадрат готовит спектакль под названием Новогодний кекс.

Куда пойти 14 февраля в Киеве: стендапы

Стендап и вино на Золотых состоится в Доме актера. В нем возьмут участие знаменитые комики: Настя Дерзкая, Макс Вишинский, Андрей Бережко, Артур Петров (350–550 грн). Кроме того, в День влюбленных состоится подпольный стендап у Kooperativ. Цены на билеты варьируются от 350 до 500 грн. Ты сможешь увидеть выступления Василия Байдака, Сергея Чиркова, Антона Стенюка и многих других. Подпольный стендап на троих. Действие состоится в Underground Standup Club, билеты от 250 грн. На сцене выступят: Вадим Кириленко, Дмитрий Белоус, Юрий Коломиец.

Концерты в Киеве 14 февраля

Band Pink Purple Project будут играть любимые баллады (от 150 до 200 грн).

В Киевской опере состоится концерт под названием Романс в укрытии (200 грн).

В Доме архитектора будет концерт с классической музыкой (от 250 грн до 550).

Также в этот день запланировано выступление TAMERLAN & ALENA в Osocor Restaurant (600–2250 грн).

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