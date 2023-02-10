Театры, стендапы и концерты: куда пойти 14 февраля в Киеве

Если ты не хочешь сидеть дома в День всех влюбленных, то в столице в этот день планируется много интересных событий. Например, можно посетить музей медуз, планетарий, океанариум, пойти кататься на коньках или сходить в театр. Куда пойти 14 февраля в Киеве — читай в материале.
Киевский музей медуз. Здесь ты сможешь увидеть экзотическую коллекцию живых медуз, которая находится в центре города. Также здесь показывают научные фильмы, можно посмотреть в микроскоп и узнать много интересных фактов о жизни медуз. Стоимость билетов — от 130 до 300 грн.
Также можно посетить киевский океанариум Морская сказка. Это — музей с живыми экспонатами, где 2600 жителей морей и океанов ожидают посетителей. Цены на билеты варьируются от 200 до 300 грн.
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